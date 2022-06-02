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Белорусская экономика потеряла более 21 тысячи малых компаний

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  • 2.06.2022, 10:10
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Белорусская экономика потеряла более 21 тысячи малых компаний

Бизнес массово уходит из страны.

В Беларуси подвели оперативные итоги работы малого бизнеса в 2022 году. По сравнению с прошлым фиксируется сокращение доноров бюджета, пишет banki24.by.

Каждый месяц чиновники обновляют информацию о количестве компаний малого бизнеса в РБ. По белорусской методике к малым организациям относятся компании, в которых работают от 16 до 100 человек.

Юрлица в микробизнесе представлены компаниями с персоналом от 1 до 15 человек. Такая информация выступает альтернативой годовой статистике по численности активных бизнесов.

Статорганы публикуют замеры по активным бизнесам лишь раз в 12 месяцев, а оперативные данные по малому бизнесу приближены к реальному времени.

С 1 января по 1 мая 2022 года количество малых организаций, которые платят налоги, сократилось с 97,2 до 91,9 тыс. единиц. В пересчете на реальные бизнесы это около 5,3 тыс. «растворившихся» компаний.

Сравните: за январь-апрель 2021 года численность малых бизнесов упала со 102,2 до 99,8 тыс. единиц. Как видно, темпы сокращения числа организаций в текущем году значительно ускорились по сравнению с предыдущим.

Падение численности малых компаний в Беларуси идет уже несколько лет. Так, на 1 мая 2015 года в стране насчитывалось 113,8 тыс. таких бизнесов, на 1 мая 2016 года – 109,2 тыс., на 1 мая 2017 года – 109,2 тыс., на 1 мая 2018 года – 106,8 тыс., 1 мая 2019 года – 104,3 тыс., на 1 мая 2020 года – 103,6 тыс.

Таким образом, за 7 лет количество плательщиков налогов в виде малых компаний снизилось на 21,9 тыс. единиц. В относительных величинах это 19,2% выпавших бизнесов.

В 2022 году малый бизнес уступал позиции как в Минске, так и во всех областях. За 4 месяца по Минску численность «малышей» уменьшилась с 39,3 до 37,7 тыс. единиц, по Брестской области – с 9,2 до 8,8 тыс., по Витебской – с 7,6 до 7,0 тыс., по Гомельской – с 8,9 до 8,0 тыс., по Гродненской – с 7,4 до 7,0 тыс., по Минской – с 17,6 до 16,5 тыс., по Могилевской – с 7,2 до 6,7 тыс.

В 2022-м количество малых организаций (от 16 до 100 человек) уменьшилось с 10,9 до 10,2 тыс., микроорганизаций (от 1 до 15 человек) – с 86,3 до 81,7 тыс. Численность малых и микробизнесов за 4 месяца сократилась во всех областях и в Минске. Падает и удельный вес малого бизнеса в формировании бюджетного пирога.

По итогам 4 месяцев 2022-го доля малых компаний в платежах, которые контролируют налоговики, составила 24,2% против 25,1% за аналогичный период в 2021-м.

Численное вымывание затронуло и средний бизнес страны. В Беларуси к среднему бизнесу относят организации с персоналом от 101 до 250 человек. В частности, за 4 месяца 2022-го количество средних компаний упало с 2149 до 2087 единиц.

Справочно: на 1 мая 2015 года в Беларуси платили налоги 2447 средних организаций. Таким образом, за 7 лет число средних компаний в РБ сократилось на 14,7%. Похоже, в стране слабо работает переток бизнесов между категориями за счет укрупнения масштабов ведения дел.

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