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Безумные потери России: Путин делает реверанс в сторону Бурятии

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  • Антон Павлушко
  • 2.06.2022, 10:22
  • 8,070
Безумные потери России: Путин делает реверанс в сторону Бурятии

Из регионов РФ приходят интересные новости.

В Костроме похоронили четырех российских военных, двоих из "легендарного" 331 полка ВДВ, среди них майор – Сулохин. Но вообще в начале войны писали чуть ли не о каждом отдельно, а сейчас маленькая новость и эдакое некро-попурри.

Далее в каком-то ДК в Башкирии хоронили троих из воинской части 63494 из города Алкино, это инженерные войска. Наверное, не смогли где-нибудь навести понтоны.

В Севастополе похоронили капитана 3-го ранга (майор) Святослава Нижегородова, которого привезли из Змеиного. Или свежий моряк-лейтенант Кемран Гаджимагомедов – где-то на флоте его не стало. Змеиный?

Или еще один Гаджимагомедов – на этот раз Нурмагомед из Дагестана. Путин дал ему звезду героя России. Еще куча капитанов-старлеев, набор пехоты разного калибра, всякие морпехи. Бурят. Бурят. Бурят.

Путин делает некий реверанс в сторону Бурятии и поддержал предложения местного начальника дать звезду Героя лейтенанту Балдану Цыдипову. С ним носились местные СМИ и повысили в награде.

Если в первый месяц Путин молчал, то сейчас и в госпиталь сходил, и начал собственноручно массово рассказывать о награждении. Пошли большие потери – нужно как-то пиариться и на этом.

Антон Павлушко, «Фейсбук»

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