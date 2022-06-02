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В три раза мощнее «Байрактара»: США готовы передать Украине боевые беспилотники Grey Eagle

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  • 2.06.2022, 10:35
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В три раза мощнее «Байрактара»: США готовы передать Украине боевые беспилотники Grey Eagle
Фото: Армия США

Дроны могут нести до восьми мощных ракет Hellfire.

Администрация президента США Джо Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Grey Eagle, которые могут быть вооружены ракетами Hellfire для использования на поле боя против России.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией. При этом не исключено, что продажа беспилотников может быть заблокирована Конгрессом.

Администрация Байдена намерена уведомить Конгресс о возможной продаже беспилотников Украине в ближайшие дни, после чего ожидается публичное заявление, сообщил официальный представитель США.

MQ-1C Grey Eagle - харктеристики

Grey Eagle – новейшие беспилотники, которые могут находиться в воздухе до 30 и более часов, в зависимости от миссии, и собирать огромные объемы данных для разведывательных целей. Также могут нести до восьми мощных ракет Hellfire.

"MQ-1C – это гораздо более крупный беспилотник с максимальным взлетным весом, примерно в три раза превышающим Bayraktar-TB2, с соответствующими преимуществами в грузоподъемности, дальности и выносливости", – сказал эксперт по БПЛА Дэн Геттингер.

MQ-1C также совместим с большим количеством боеприпасов, чем Bayraktar-TB2. Украинские Байрактары оснащены 22-килограммовыми ракетами MAM-L турецкого производства, что составляет примерно половину веса Hellfire.

По словам Геттингера, обучение системе БПЛА, производимой General Atomics, обычно занимает месяцы, но в последние недели был предложен сокращенный план обучения опытных украинских операторов.

Средства на покупку беспилотников выделены из 40 млрд долларов американского пакета военной помощи Украине.

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