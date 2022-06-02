В Минске снесут 50 домов частного сектора 2 2.06.2022, 10:35

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Иллюстрационное фото

На их месте построят многоэтажки.

На национальном правовом интернет-портале опубликовано решение Мингорисполкома о сносе 50 домов частного сектора в границах улиц Пономаренко — Гурского — Бельского. На их месте построят высотные многоквартирные дома, школу и детский сад, а также переформатируют близлежащие улицы, пишет OL.

План застройки этого участка предполагает: строительство 20 тыс. кв. м общей площади квартир; новое общественное строительство — 64,0 тыс. кв. м; сохранение общественного фонда — 6,2 тыс. кв. м; снос общественного фонда — 0,3 тыс. кв. м; снос производственного фонда — 27,5 тыс. кв. м; новое строительство производственных объектов — 57,0 тыс. кв. м.

Улицу Пономаренко сделают магистралью городского значения и расширят до шести полос (по три в каждом направлении), улица Гурского станет четырехполосной и будет вливаться в Бельского.

В целом план застройки рассчитан до 2030 года, первый этап (до 2025 года) будет включать в себя:

снос частного сектора;

строительство жилых домов;

строительство детсада, магазина и объекта общественного значения;

реконструкцию ул. Пономаренко, строительство ул. Гурского и двух новых улиц внутри квартала.

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