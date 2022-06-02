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Украинка из спецподразделения Kraken: Первый бой показывает, что ты – нормальный побратим

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  • 2.06.2022, 10:44
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Украинка из спецподразделения Kraken: Первый бой показывает, что ты – нормальный побратим

Как только ей исполнилось 18 лет, девушка с позывным «Карма» уехала воевать добровольцем.

Бойцу харьковского спецподразделения Kraken с позывным "Карма" – 23 года. Девушка родилась и выросла в Харькове. С 2014-го два года была волонтером в госпиталях и больницах. А когда исполнилось 18 лет – уехала на Восток воевать добровольцем.

В гражданской жизни она профессиональный кинолог. А формальная профессия – технология мясомолочной промышленности. О том, как готовилась к полномасштабному вторжению России, как начался страшный день 24 февраля и что приходится видеть на войне – "Карма" рассказала эксклюзивно сайту 24 канала.

"Эта война для меня – восстановление справедливости"

По словам Кармы, с самого детства она всегда знала, что Россия и Украина – это разные страны. А на уроках истории понимала, что они (русские – 24 канал) переписывают историю и это несправедливо.

"Все мое становление как личности проходило на войне – трудные и хорошие моменты. Здесь действительно можно найти много хорошего. Можно найти свое место. Эта война для меня – восстановление справедливости, защита того, что нам дорого. Нечего к нам просто лезть, мы сами разберемся со всем. Мы такой народ, что всегда будем защищать свое",

– подчеркнула она.

По словам защитницы, полномасштабное вторжение было очень предсказуемым. Сознательные люди готовились к этому и готовили гражданское население.

"Мы старались максимально подготовить гражданское население, чтобы люди знали, что делать, иметь алгоритм действий, знать, как помочь себе и рядом. Это та когорта людей, которые знали, что нужно готовиться, что не нужно умалчивать, что не нужно бояться. Все знали, что это будет. Но есть люди, которые не хотели это слышать и видеть, а есть те, которые понимали, что не смогут стоять в стороне. Это и есть наш Кракен",

– рассказала девушка.

24 февраля утро началось со взрывов. "Я думала, что мне показалось, но нет. У моей кровати стояла сумка. Я взяла ее и уехала. Мы готовились к этому. Все было собрано, все было готово, место собрания было назначено. Все было очень четко", – добавила она. Девушка могла остаться просто медиком в медицинском подразделении. Но решила стать бойцом.

"Медиков всегда будет достаточно, потому что будут идти люди из скорой, которые проходили какие-то курсы. Те, кто имеет навыки по медицине, тоже пойдут. Я решила, что здесь будут важнее мои навыки обращения с оружием. Потому что я могу учить и быть хорошим стрелком, что и показывается. Однако и медицина от меня никуда не денется",

– рассказала "Карма".

"Карма" вместе с мужчинами выполняет боевые задания. А также живет с ними в одной казарме. И это вообще не смущает ее. А наоборот – это обычно и нормально. По ее словам, неважно, девушка ты или парень. Если отвечаешь определенным критериям, то сложностей не будет. Боец должен иметь определенную психологическую готовность ко многим вещам и физическую подготовку. А также постоянно стремиться учиться, каждую свободную минуту что-то делать.

"Не надо думать, что ты будешь просто сидеть где-нибудь в казарме, убирать что-нибудь другое. Для девушек есть сложности попасть именно бойцом. Есть стереотипы, что она может быть медиком, сидеть на штабе или заниматься бумажками. Такие убеждения у мужчин есть и это нормально. Но первый бой показывает, что ты – нормальный собрат",

– сказала она.

Оборона Северной Салтовки

Первое большое задание подразделение выполняло в селе Ольховка Харьковской области, где погибли два бойца. Многие также были спасены. Кроме того, защитница участвовала в обороне района Северная Салтовка, где пришлось целый месяц.

"Ехали на ночь на задание, а задержались на месяц. Это нормально, многое может быть непредсказуемым",– заметила "Карма".

Девушка объяснила, что чувствует себя на своем месте и знает, чем она может стать здесь полезной, ведь "никто за нее это не должен делать".

"Это также ответ на вопрос: "Почему я отрицательно отношусь к мужчинам, которые после 24 февраля куда-то уехали?" Потому что, почему кто-то должен что-то делать, почему кто-то должен защищать и делать за тебя всю грязную работу?"– сказала она.

Кроме того, защитница – ротный медик. В частности, сейчас 120 человек фактически овладевают знаниями с "нуля" по тактической медицине. По словам "Кармы", это действительно тяжело, потому что собраться в нужный момент может далеко не каждый.

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