В Австралии нашли растение длиной 180 километров 2.06.2022, 10:51

Оно оказалось еще и долгожителем.

Биологи из Университета Западной Австралии изучили подводные луга в заливе Шарк-бей (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО). Ученые стремились выяснить, сколько отдельных растений покрывает дно залива у берегов Зеленого континента. Они были шокированы, когда их пробы показали, что на протяжении 180 километров тянется одно и то же растение, пишет «Вокруг света».

Бухта Шарк знаменита своей уникальной экосистемой, основа которой — водоросли, занимающие около 4000 км2 дна. Как говорят специалисты, эти морские травы не отличаются от наземных в том, что так же образуют целые луга, цветут, дают плоды и саженцы.

Разрастаются эти поля под водой двумя путями:

половым размножением с генерированием новых комбинаций генов;

удлиняя корневища и подземные стебли так, что появляются новые побеги.

Не луг, а одна травинка: в Австралии нашли растение длиной 180 км

Фото: Legion Media

Чтобы подсчитать количество растений на полях ленточных водорослей Posidonia australis, исследователи брали образцы побегов в десяти местах по всему заливу и анализировали их ДНК на генетическое разнообразие. Результат поразил: никакого разнообразия не было на протяжении 180 километров и на площади около 200 км2. Все это — одно растение, которое, по-видимому, выбрало второй путь распространения.

Факт подтвердили около 18 тысяч генетических маркеров — все побеги шли от одного колонизирующего растения, пишет The Conversation. Это делает водоросль, по заявлению ученых, самым большим известным растением на Земле.

Исходя из скорости роста и занимаемой площади, исследователи рассчитали примерный возраст растения — около 4500 лет.

180-километровая Posidonia australis, вполне ожидаемо для ученых, оказалась полиплоидом — у растения в два раза больше хромосом, чем у его обычных сородичей. Оно унаследовало полный геном от каждого из своих родителей, а не половину набора, как бывает у большинства, рассказали биологи на страницах журнала Proceedings of the Royal Society.

Полиплоиды чаще всего обитают в экстремальных условиях — мелководье залива Шарк очень соленое, к тому же не размножаются. Но если ничто не мешает, такие водоросли могут разрастаться бесконечно, что и произошло в Австралии.

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