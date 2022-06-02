Польский бизнес поддерживает санкции против белорусского режима 1 2.06.2022, 11:01

1,194

фото: charter97.org

Малые и средние предприниматели выступают за давление на пособника агрессии против Украины.

Более 80% малого и среднего бизнеса Польши поддерживают санкции против РФ и режима Лукашенко. Об этом сообщает Puls biznesu со ссылкой на исследование Keralla Research для реестра должников BIG InfoMonitor, проведенное спустя два месяца после начала войны.

Телефонный опрос был проведен среди 500 микро-, малых и средних предприятий в период 5-26 апреля.

69% респондентов высказались «за» санкции, хотя это и может сказаться на их бизнесе. Еще 13% выбрали ответ «скорее за». Против высказались 3% респондентов. 5% не определились со своим выбором, и 10% отказались отвечать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».