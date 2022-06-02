Андрей Пионтковский: Режим Путина упадет после возвращении Донецка Украине 6 2.06.2022, 11:03

3,610

Андрей Пионтковский

Это может произойти в считанные дни после военного перелома.

Президент США Джо Байден повторяет, если вдруг Россия выиграет в войне, то рухнет практически все в мире. Однако когда Украина вернет свои территории – режим Путина рухнет.

А поражение России и вывод вражеских войск с украинской территории сильно ослабит страну-агрессор на десятилетие, если это государство еще будет. Об этом 24 каналу сказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский.

По его словам, на Западе говорят, что Россия достаточно ослабнет, когда территориальная целостность Украины восстановится. Тогда кремлевского диктатора Путина отстранят от власти.

"Режим Путина упадет через два дня после возвращения Донецка Украине, я вас уверяю", – считает публицист.

Однако основная опасность состоит в том, чтобы это "ослабление" России вдруг не затянулось. Это может произойти в случае, когда российским властям удастся запихнуть в головы своему народу, мол, "страшные украинцы и европейцы идут уничтожать русский народ". Именно это мнение нужно из них выбивать, подчеркнул Пионтковский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».