Французские дипломаты во второй раз в истории проводят забастовку 1 2.06.2022, 11:17

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Чем недовольны работники МИД?

Французские дипломаты в четверг во второй раз в истории бастуют в ответ на реформу государственной службы, которая коснется и МИДа и должна быть проведена до 2023 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда".

В разгар президентских выборов 18 апреля правительство Франции опубликовало указ, согласно которому все "корпуса" французской высшей государственной службы должны присоединиться к новому единому корпусу "государственных администраторов", устранив особенности, связанные с каждым из них - префектами, инспекторами и дипломатами.

Согласно новому указу, начинающие дипломаты не будут непосредственно работать в министерстве иностранных дел, а должны проходить различные "полевые миссии" в течение шести лет.

Это отвечает усилиям правительства по реформированию структуры карьеры на высших должностях государственной службы.

Реформа также приведет к отмене специального статуса высших должностных лиц министерства иностранных дел.

В статье, опубликованной в Le Monde, 500 дипломатов пожаловались на риск "удобных назначений в ущерб компетентности, разрушению карьеры, потере опыта и кризису призваний".

С тех пор многие другие служащие, работающие в дипломатическом секторе, в том числе некоторые действующие послы, присоединились к забастовке, а некоторые опубликовали свою критику в социальных сетях.

Посол в Омане Вероник Оланьон и посол в Кувейте Клэр Ле Флешер, например, заявили, что они также присоединятся к забастовке.

"Франция будет единственной крупной западной страной без профессиональных дипломатов", - сказал бывший посол Франции в США Жерар Аро, опасаясь "назначений в американском стиле".

Правительство Макрона критикуют за навязывание реформы без консультаций, несмотря на то, что дипломатический корпус готов обсуждать реформу.

Дипломаты жалуются, что министерство иностранных дел годами сталкивалось с бюджетными ограничениями, а из-за сокращения рабочих мест у них нет другого выбора, кроме как сосредоточиться на важнейших многосторонних вопросах, таких как "Украина или ядерная проблема в Иране", не имея возможности развивать двусторонние отношения.

Дипломатический источник добавил, что более широкие реформы государственной службы будут способствовать "переходу между государственным и частным секторами". Все движение может привести лишь к "обеднению дипломатического корпуса", добавил источник.

Это вторая забастовка в истории министерства иностранных дел. Первая состоялась в 2003 году по вопросам надбавок, отметил Оливье да Силва, глава профсоюза CFTC, что, по его словам, является признаком "настоящего недомогания в МИД, которое, однако, не имеет бунтарской традиции".

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