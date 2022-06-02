В престижном районе Минска продают таунхаус почти за миллион долларов 5 2.06.2022, 11:22

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В нем был прописан «влиятельный» бизнесмен.

В престижном районе за Нацбиблиотекой продается полностью обустроенный таунхаус за 990 тысяч долларов. Согласно публичной информации, в нем был зарегистрирован один из самых успешных и влиятельных бизнесменов из строительной отрасли. Показываем, как выглядит этот дом, пишет realt.by.

Таунхаус находится по адресу: улица Парниковая, 41, квартира 1. Это престижный район коттеджной застройки за Нацбиблиотектой. Напротив дома — лесопарк.

Общая площадь таунхауса — 484 квадратных метра. Трехуровневый дом построен в 2006 году из блоков. Перегородки — из кирпича. На крыше — черепица. Отопление — газовое.

На первом этаже располагается гостиная, прихожая, жилая комната, санузел, терраса и хозпомещение. Здесь также есть камин.

На втором этаже находятся жилые комнаты, санузлы и гардеробная.

В подвале находятся бассейн, хамам, котельная, постирочная, спортзал и санузел.

Установлена система кондиционирования, высокоскоростной интернет, телевидение, система видеонаблюдения, теплые полы. Высота потолка — 3,30 метра.

Участок — 6,2 сотки. На нем есть беседка. Высажен газон.

Согласно данных из проспекта эмиссии жилищных облигаций одного из крупных коммерческих застройщиков Минска за 2017 год, в этом таунхаусе был зарегистрирован соучредитель этого застройщика. Это предприниматель из топ-100 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси.

Дом продается через агентство недвижимости «Мегаполис», которое входит в группу компаний «ТАПАС».

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