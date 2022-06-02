закрыть
2 июня 2022, четверг, 12:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как Турция собралась воевать с РФ в Сирии

1
  • Илия Куса, «Главред»
  • 2.06.2022, 11:34
  • 5,340
Как Турция собралась воевать с РФ в Сирии
Илия Куса

В зоне интересов вооруженных сил Анкары находятся российские войска.

В ближайшие дни/недели, судя по всему, начнется военная операция Турции в северной Сирии. Уже четвертая по счету.

Она охватит четыре района в двух провинциях, которые туркам и лояльным им местным группировкам не удалось взять в 2019 году.

Во-первых, это город Манбидж и окрестности и на северо-востоке провинции Алеппо. В 2019 году, когда Турция проводила операцию "Источник мира", США и их союзники вышли оттуда, и туда по договоренностям с курдами зашли сирийские и российские войска для сдерживания дальнейшего продвижения Турции к городу.

Это знаковое для курдов место, одна из их штаб-квартир, где располагается их Военный совет Манбиджа, оплот проамериканских отрядов SDF. За него курды тяжело воевали в 2016 году, когда ценой гибели до тысячи человек выбили оттуда террористов "ИГ".

Во-вторых, это курдский анклав Таль-Рифаат севернее Алеппо. Его тоже охраняют сирийские войска и российская военная полиция с 2018 года, после того, как турки захватили соседний регион Африн. Туда бежали тысячи курдских семей из Африна, изгнанные протурецкими группировками или покинувшие дома из-за войны.

В-третьих, это район города Кобани в провинции Алеппо на самой границе с Турцией. С 2019 года здесь присутствует ограниченный контингент российской военной полиции и сирийских войск, хотя де-факто город контролируется курдами. Кобани - тоже легендарный город, с обороны которого началось масштабное контрнаступление курдов на боевиков "ИГ" в 2014-2015 годах при поддержке международной коалиции во главе с США.

В-четвертых, это район Айн-Исса на севере провинции Ракка. Сирийские войска с 2019 года проводят тут совместные патрулирования с курдскими отрядами SDF, которые все еще контролируют городок. В 2020-2021 годах тут часто вспыхивали столкновения сирийско-курдских войск с протурецкими группировками.

Турецкие войска ударят со стороны уже подконтрольных им сирийских регионов Африн, Аазаз и Джараблус. Как и прежде, главной ударной силой выступят местные протурецкие группировки, собранные в "Сирийскую национальную армию" (СНА).

Сирийские курды не захотят отдавать эти территории просто так. Однако без внешней поддержки курдские силы вряд ли смогут противостоять комбинированной мощи турецких ВС и местных группировок. Даже поддержка сирийской армии не гарантирует, что они удержат эти территории.

Поэтому главным вопросом в этой истории будут позиции США и России. Между ними больше нет той координации, которая была до войны в Украине, чем, очевидно, и пользуется Анкара. Однако у каждой стороны есть что терять: имидж, влияние на курдов и позиции в Сирии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в НАТО, заявил, что военная операция Турции в Сирии подорвет региональную стабильность, и что Вашингтон против ее проведения. Однако будут ли они вмешиваться на стороне курдов? Скорее всего, нет. Однако на фоне войны в Украине это может выглядеть плохо, и администрация Байдена невольно повторит Трампа, который в 2019 году просто дал "зеленый свет" Турции на наступление против курдов.

РФ комментирует эту ситуацию меньше. Буквально накануне между Эрдоганом и Путиным прошли телефонные переговоры. О чем они договорились и договорились ли - открытый вопрос. Видимо, о позиции Москвы в отношении турецкого вторжения и о возможных договорняках между ними мы узнаем уже когда все начнется.

Вторжение Турции в любом случае будет требовать от Анкары либо договориться с Россией о том, как правильно поделить эту сферу влияния, либо воевать, надеясь, что Москва выведет свои силы и не станет сопротивляться, будучи занятой войной в Украине.

Турецкая военная операция станет серьезным вызовом прежде всего для Запада и НАТО, с которой у Анкары проходит главная линия разногласия по поводу курдского вопроса и региональной безопасности.

Илия Куса, «Главред»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Самая большая глупость Путина
Самая большая глупость Путина Томас Фридман
Свобода победит имперскую гордыню
Свобода победит имперскую гордыню Леонид Невзлин
Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов