Как Турция собралась воевать с РФ в Сирии 1 Илия Куса, «Главред»

2.06.2022, 11:34

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Илия Куса

В зоне интересов вооруженных сил Анкары находятся российские войска.

В ближайшие дни/недели, судя по всему, начнется военная операция Турции в северной Сирии. Уже четвертая по счету.

Она охватит четыре района в двух провинциях, которые туркам и лояльным им местным группировкам не удалось взять в 2019 году.

Во-первых, это город Манбидж и окрестности и на северо-востоке провинции Алеппо. В 2019 году, когда Турция проводила операцию "Источник мира", США и их союзники вышли оттуда, и туда по договоренностям с курдами зашли сирийские и российские войска для сдерживания дальнейшего продвижения Турции к городу.

Это знаковое для курдов место, одна из их штаб-квартир, где располагается их Военный совет Манбиджа, оплот проамериканских отрядов SDF. За него курды тяжело воевали в 2016 году, когда ценой гибели до тысячи человек выбили оттуда террористов "ИГ".

Во-вторых, это курдский анклав Таль-Рифаат севернее Алеппо. Его тоже охраняют сирийские войска и российская военная полиция с 2018 года, после того, как турки захватили соседний регион Африн. Туда бежали тысячи курдских семей из Африна, изгнанные протурецкими группировками или покинувшие дома из-за войны.

В-третьих, это район города Кобани в провинции Алеппо на самой границе с Турцией. С 2019 года здесь присутствует ограниченный контингент российской военной полиции и сирийских войск, хотя де-факто город контролируется курдами. Кобани - тоже легендарный город, с обороны которого началось масштабное контрнаступление курдов на боевиков "ИГ" в 2014-2015 годах при поддержке международной коалиции во главе с США.

В-четвертых, это район Айн-Исса на севере провинции Ракка. Сирийские войска с 2019 года проводят тут совместные патрулирования с курдскими отрядами SDF, которые все еще контролируют городок. В 2020-2021 годах тут часто вспыхивали столкновения сирийско-курдских войск с протурецкими группировками.

Турецкие войска ударят со стороны уже подконтрольных им сирийских регионов Африн, Аазаз и Джараблус. Как и прежде, главной ударной силой выступят местные протурецкие группировки, собранные в "Сирийскую национальную армию" (СНА).

Сирийские курды не захотят отдавать эти территории просто так. Однако без внешней поддержки курдские силы вряд ли смогут противостоять комбинированной мощи турецких ВС и местных группировок. Даже поддержка сирийской армии не гарантирует, что они удержат эти территории.

Поэтому главным вопросом в этой истории будут позиции США и России. Между ними больше нет той координации, которая была до войны в Украине, чем, очевидно, и пользуется Анкара. Однако у каждой стороны есть что терять: имидж, влияние на курдов и позиции в Сирии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в НАТО, заявил, что военная операция Турции в Сирии подорвет региональную стабильность, и что Вашингтон против ее проведения. Однако будут ли они вмешиваться на стороне курдов? Скорее всего, нет. Однако на фоне войны в Украине это может выглядеть плохо, и администрация Байдена невольно повторит Трампа, который в 2019 году просто дал "зеленый свет" Турции на наступление против курдов.

РФ комментирует эту ситуацию меньше. Буквально накануне между Эрдоганом и Путиным прошли телефонные переговоры. О чем они договорились и договорились ли - открытый вопрос. Видимо, о позиции Москвы в отношении турецкого вторжения и о возможных договорняках между ними мы узнаем уже когда все начнется.

Вторжение Турции в любом случае будет требовать от Анкары либо договориться с Россией о том, как правильно поделить эту сферу влияния, либо воевать, надеясь, что Москва выведет свои силы и не станет сопротивляться, будучи занятой войной в Украине.

Турецкая военная операция станет серьезным вызовом прежде всего для Запада и НАТО, с которой у Анкары проходит главная линия разногласия по поводу курдского вопроса и региональной безопасности.

Илия Куса, «Главред»

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