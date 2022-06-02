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Как «схлопывается» белорусская дипломатия

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  • 2.06.2022, 11:33
  • 2,732
Как «схлопывается» белорусская дипломатия
Владимир Чушев

Бывшего посла Беларуси в Польше пришлось понизить, на очереди — другие работники МИД.

14 мая был уволен с должности посла в Польше Владимир Чушев. Но без работы дипломат находился всего десять дней, пишет «Свободные новости». Теперь господин Чушев — советник-посланник посольства Беларуси в Азербайджане. Вообще-то такая должность сама по себе совсем неплохая. Но...

По сути это второй человек в дипмиссии после посла. А когда посол уезжает в командировку, отпуск или болеет, то его обязанности в ранге временного поверенного берет на себя советник-посланник. Но эта работа хороша для начинающего дипломата, которому нужно поднабраться опыта. Но не для 59-летнего человека, уже поработавшего послом не только в Польше, но и в Сербии.

Почему же Владимиру Чушеву не предложили равноценной должности? Ответ, увы, прост: нет такой вакансии.

Год назад завели разговор об оптимизации наших дипломатических представительств за рубежом. Первыми под разборку попали, конечно, посольства в Варшаве и Вильнюсе. Сначала серьезно сократили их штаты, затем вызвали послов «для консультаций», и, наконец, послов уволили. Все, как объясняли, в отместку. Затем к названным добавили Словакию, Латвию, Францию, Италию… На очереди, как говорят, Германия, Румыния…

В итоге послов в Беларуси становится больше, чем стран, куда их можно отправить, ведь дипломатический ранг каждого сохраняется. И тут уже выбирать не приходится. Кому-то, как бывшему послу в Литве Валерию Барановскому, повезло больше. Он успел пересесть в аналогичное кресло на Кубе. Кому-то, как Владимиру Чушеву, приходится удовлетвориться более низкой позицией.

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