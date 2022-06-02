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Ученые нашли акведук, снабжавший Иерусалим водой на протяжении 2000 лет

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  • 2.06.2022, 11:42
Ученые нашли акведук, снабжавший Иерусалим водой на протяжении 2000 лет

Он был построен по инициативе царей Хасмонейской династии.

Новый участок нижнего акведука обнаружен археологами Управления древностей Израиля (IAA), — сообщается на FB-странице IAA.

Водовод петляет по маршруту протяженностью более 21 км — от Бассейна Шломо к югу от Вифлеема до Старого города Иерусалима и Храмовой горы.

Акведук был построен по инициативе царей Хасмонейской династии для улучшения водоснабжения Иерусалима и, в частности, Храмовой горы. Сложность проекта вызывает восхищение даже сегодня, недаром акведук использовался еще в начале прошлого века, во времена Британского мандата.

«День Иерусалима — это прекрасная возможность дать публике почувствовать, что находится под этим прекрасным городом, и акведук — тому пример, — заявил директор Управления древностей Эли Аскозидо. — Открытия в нем не перестают волновать и удивлять».

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