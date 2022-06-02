Потери оккупантов в Украине приблизились к новой психологической отметке 1 2.06.2022, 11:46

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Последние данные Генштаба ВСУ.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили 150 российских захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 2 июня ориентировочно составили:

- личного состава - около 30 тыс. 850 (+150) человек ликвидировано,

- танков - 1 тыс. 363 (+2) единицы,

- боевых бронированных машин - 3 тыс. 354 (+11),

- артиллерийских систем - 661 (+2),

- реактивных систем залпового огня - 207,

- средств ПВО - 95 (+1),

- самолетов - 210 (+2),

- вертолетов - 175,

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 521 (+2),

- крылатых ракет - 120,

- кораблей/катеров - 13,

- автомобильной техники и автоцистерн - 2 325 (+35),

специальной техники - 51 (+2).

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

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