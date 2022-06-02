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Окружение Лукашенко изолировало его от реальности?

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  • 2.06.2022, 11:50
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Окружение Лукашенко изолировало его от реальности?
фото: ТАСС

Провластные Telegram-каналы стали «газетой для Салазара».

Накануне Александр Лукашенко возмутился якобы возросшей в два раза стоимости автомобиля Geely Atlas, на который, по его словам, «бешеный спрос» и в Беларуси, и в России.

30 мая правитель заявил, что автомобиль стоил 27 тысяч долларов, а теперь «у вас цены выросли в два раза». 

— И вы что думаете, народ будет молчать? Вы мне сейчас расскажите — и логистика, и деньги не так, и это не так… Но слушайте, не в два же раза! — высказался Лукашенко.

Уже 1 июня провластный телеграм-канал сообщил, что «Цены на автомобили «БелДжи» снижены с сегодняшнего дня! На 15%»

Якобы все проверил Госконтроль и выяснил, что на заводе есть какие-то «незадействованные резервы». И теперь «завод «БелДжи» и Министерство промышленности провели корректировку стоимости автомобилей, в том числе за счет уменьшения рентабельности как самого завода, так и прибыли его сбыточных организаций-дилеров.

Однако на сайте самого предприятия цена на Geely Atlas, как начиналась от 87 400 рублей, такой пока и осталась, отмечает «Салiдарнасць».

И, кстати, по курсу Нацбанка это около 34 тысяч долларов. По какому курсу считает белорусский правитель, неизвестно.

Эта история очень показательна и заставляет задуматься: не изолирован ли Лукашенко от реальности его окружением? Возможно, провластные Telegram-каналы стали выполнять роль «газеты для Салазара». Известно, что окружение португальского диктатора Антониу Сазалара в последние годы жизни печатало для него отдельный экземпляр ежедневной газеты, рассказывающий только хорошие новости.

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