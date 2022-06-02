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В России заканчивается американский ботокс

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  • 2.06.2022, 11:57
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В России заканчивается американский ботокс

Плохая новость для Путина.

В российских бьюти-клиниках в ближайшие месяцы могут истощиться запасы ботокса. Об этом пишет российское издание «Коммерсатъ».

Производитель этого препарата, американская компания AbbVie, объявила о приостановке поставок в РФ еще в марте. Импорт препаратов от французской Ipsen (73,8% всего импорта) и немецкой Merz сокращается.

Их поставки упали на 31% и 3% год к году соответственно. Как пишет издание, в косметологических клиниках сообщили, что проблем с этими двумя препаратами нет, но запасы ботокса от Allergan, принадлежащей AbbVie, заканчиваются.

В декабре прошлого года на ботокс этого производителя пришлось 25,3% импорта.

В то же время клиники не готовы массово переходить на российские аналоги ботокса.

В одной из крупных сетей клиник запасов ботокса осталось на три месяца.

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