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«Отстоим независимость Украины и освободим Беларусь»

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  • 2.06.2022, 12:19
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«Отстоим независимость Украины и освободим Беларусь»
Фото: Скриншот видео НВ

«Новое время» опубликовало фильм о бойцах полка Кастуся Калиновского.

Белорусские добровольцы и военные полка Кастуся Калиновского с начала полномасштабного вторжения воюют против РФ на стороне Украины.

Батальон добровольцев имени Кастуся Калиновского был создан в феврале 2022 белорусами, которые с 2014 года воюют на Донбассе. К подразделениям также присоединились участники ряда белорусских оппозиционных организаций и те, кто переехал в Украину после протестов в Беларуси летом 2020 года.

25 марта батальон вошел в состав Вооруженных сил Украины. Позже он был увеличен до размеров полка.

Как и почему белорусские бойцы защищают независимость Украины — смотрите в сюжете «Нового времени».

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