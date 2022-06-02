«Отстоим независимость Украины и освободим Беларусь»1
- 2.06.2022, 12:19
- 1,948
«Новое время» опубликовало фильм о бойцах полка Кастуся Калиновского.
Белорусские добровольцы и военные полка Кастуся Калиновского с начала полномасштабного вторжения воюют против РФ на стороне Украины.
Батальон добровольцев имени Кастуся Калиновского был создан в феврале 2022 белорусами, которые с 2014 года воюют на Донбассе. К подразделениям также присоединились участники ряда белорусских оппозиционных организаций и те, кто переехал в Украину после протестов в Беларуси летом 2020 года.
25 марта батальон вошел в состав Вооруженных сил Украины. Позже он был увеличен до размеров полка.
Как и почему белорусские бойцы защищают независимость Украины — смотрите в сюжете «Нового времени».