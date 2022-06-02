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Бунт в «ДНР»: боевики потребовали от Путина вывести их из Херсонской области

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  • 2.06.2022, 12:20
  • 13,820
Бунт в «ДНР»: боевики потребовали от Путина вывести их из Херсонской области

Видеофакт.

Боевики прокремлевской террористической организации «ДНР» просят главу кремлевского режима Владимира Путина вывести их из Херсонской области.

Для этого они записали открытое видеообращение, опубликовав его в соцсетях.

«Мы не можем добиться ответа на наши требования… Личный состав преодолевал голод и холод, значительный период не имея ни материального, ни медицинского, ни продовольственного обеспечения… С учетом нашего непрерывного нахождения на линии боевого соприкосновения возникает множество вопросов, которые вышестоящим штабом игнорируются», — пожаловался организатор бунта.

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