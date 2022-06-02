Как выглядят квартиры в Минске за $35 тысяч

Как выглядят квартиры в Минске за $35 тысяч7
- 2.06.2022, 12:25
- 6,462
Цены на столичную недвижимость продолжают «проседать».
«Кажется, квартир по $ 35−36 тысяч в Минске уже не осталось», — прокомментировал один из экспертов итоги мая на рынке вторичной недвижимости. Практически так и есть, но единичные варианты в базе Realt все-таки находятся. Показываем, какие квартиры в Минске продают до 36 тысяч долларов, пишет realt.by.
Казинца, 43
Однушка в Курасовщине на втором этаже пятиэтажки из блок-комнат 1967 года постройки.
В квартире почти 31 «квадрат» общей площади, половина из которых жилая. Кухня — 7,5 «квадрата». В квартире раздельный санузел, есть лоджия, проведен телефон. На полу лежит паркет. Продавец оценивает ремонт как удовлетворительный.
Стоимость квартиры — 34 900 долларов.
Чигладзе, 2
Однушка в Масюковщине на 5 этаже кирпичной малосемейки 1971 года постройки. В 2016 здесь прошел капремонт.
В квартире 32,8 «квадрата» общей площади, чуть больше 18 жилой. Кухня — 5,5 «квадрата». В квартире совмещенный санузел, нет балкона. Полы — деревянные. Установлены стеклопакеты.
— Серьезные ценовые предложения будут рассмотрены внимательно и очень быстро, — пишет продавец.
За квартиру просят 34 500 долларов.
Авиации, 9
Однокомнатная квартира на первом этаже пятиэтажной панельки в микрорайоне Сокол. Рядом — хвойный лес.
Здесь 34,4 «квадрата» общей площади, 17,8 — жилая. Кухня — почти 10 квадратных метров. В квартире раздельный санузел, нет балкона. На полу линолеум. Установлены стеклопакеты, счетчики воды.
— Чистый подъезд без посторонних запахов, приличные соседи. Вода из артезианских скважин, — перечисляет продавец.
Стоимость квартиры — 34 700 долларов.
Почтовая, 1
Однушка на втором этаже кирпичного четырехэтажного дома в Военном городке.
28,3 «квадрата» общей площади, 14,6 жилой. Кухня — 5 «квадратов». В квартире есть балкон. Санузел совмещенный. Продавец оценивает состояние ремонта как плохое. В 2015 году в доме прошел капремонт. Полы в квартире деревянные. Установлены счетчики воды.
Стоимость квартиры — 35 тысяч долларов.
Волоха, 25
Однокомнатная квартира на первом этаже четырехэтажного дома между станциями метро «Грушевка» и «Молодежная». Дом 1961 года постройки после капремонта.
В квартире почти 30 «квадратов» общей площади, 17 — жилая площадь. Кухня — 5,75 «квадрата». Однокомнатная квартира в кирпичном доме после капитального ремонта. Установлены деревянные стеклопакеты, полы из досок. Проведены новые коммуникации.
Стоимость квартиры — 36 тысяч долларов.