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Как выглядят квартиры в Минске за $35 тысяч

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  • 2.06.2022, 12:25
  • 6,462
Как выглядят квартиры в Минске за $35 тысяч

Цены на столичную недвижимость продолжают «проседать».

«Кажется, квартир по $ 35−36 тысяч в Минске уже не осталось», — прокомментировал один из экспертов итоги мая на рынке вторичной недвижимости. Практически так и есть, но единичные варианты в базе Realt все-таки находятся. Показываем, какие квартиры в Минске продают до 36 тысяч долларов, пишет realt.by.

Казинца, 43

Однушка в Курасовщине на втором этаже пятиэтажки из блок-комнат 1967 года постройки.

В квартире почти 31 «квадрат» общей площади, половина из которых жилая. Кухня — 7,5 «квадрата». В квартире раздельный санузел, есть лоджия, проведен телефон. На полу лежит паркет. Продавец оценивает ремонт как удовлетворительный.

Стоимость квартиры — 34 900 долларов.

Чигладзе, 2

Однушка в Масюковщине на 5 этаже кирпичной малосемейки 1971 года постройки. В 2016 здесь прошел капремонт.

В квартире 32,8 «квадрата» общей площади, чуть больше 18 жилой. Кухня — 5,5 «квадрата». В квартире совмещенный санузел, нет балкона. Полы — деревянные. Установлены стеклопакеты.

— Серьезные ценовые предложения будут рассмотрены внимательно и очень быстро, — пишет продавец.

За квартиру просят 34 500 долларов.

Авиации, 9

Однокомнатная квартира на первом этаже пятиэтажной панельки в микрорайоне Сокол. Рядом — хвойный лес.

Здесь 34,4 «квадрата» общей площади, 17,8 — жилая. Кухня — почти 10 квадратных метров. В квартире раздельный санузел, нет балкона. На полу линолеум. Установлены стеклопакеты, счетчики воды.

— Чистый подъезд без посторонних запахов, приличные соседи. Вода из артезианских скважин, — перечисляет продавец.

Стоимость квартиры — 34 700 долларов.

Почтовая, 1

Однушка на втором этаже кирпичного четырехэтажного дома в Военном городке.

28,3 «квадрата» общей площади, 14,6 жилой. Кухня — 5 «квадратов». В квартире есть балкон. Санузел совмещенный. Продавец оценивает состояние ремонта как плохое. В 2015 году в доме прошел капремонт. Полы в квартире деревянные. Установлены счетчики воды.

Стоимость квартиры — 35 тысяч долларов.

Волоха, 25

Однокомнатная квартира на первом этаже четырехэтажного дома между станциями метро «Грушевка» и «Молодежная». Дом 1961 года постройки после капремонта.

В квартире почти 30 «квадратов» общей площади, 17 — жилая площадь. Кухня — 5,75 «квадрата». Однокомнатная квартира в кирпичном доме после капитального ремонта. Установлены деревянные стеклопакеты, полы из досок. Проведены новые коммуникации.

Стоимость квартиры — 36 тысяч долларов.

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