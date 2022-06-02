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Майорское проклятие

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  • Антон Павлушко
  • 2.06.2022, 12:27
  • 11,726
Майорское проклятие

У россиян постепенно начинает меняться отношение к потерям.

В первые недели, даже месяцы писали очень точечно. Условные СМИ Костромы очень коротко писали о своих нефиговых потерях в 331-м полку ВДВ, хотя там потеряли даже комполка. А потом была тишина.

Вот уже где-то неделю-две, как постепенно начинают массово хоронить. Уже и Путин ходит по больницам раздавать ордена-благодарности.

Пошла волна открытия мемориальных досок. По ним вообще открывается куча новых русских трупов, причем высших офицеров.

Вот в Панковке, Пестречинский район Татарстана, открыли доску почета майору Казакову он был уничтожен в Украине еще 14 марта. Майор чего?

В Ульяновске хоронят майора Шишкова элитная 31-я ДШБ. Вот буквально 22 мая убрали. А войну начал капитаном, командиром роты, в марте сразу стал майором, 3 мая дали Орден Мужества, а уже через три недели сдох. Так и не возглавил батальон.

Или вот майор Будкин: "начальник штаба 2-го батальона 234-го гвардейского парашютно-десантного полка". Это те, что были под Киевом.

Но Будкин, оказывается, уже был в Украине в 2014 году:

В 2014 году Иван вместе со своим младшим братом Антоном (то есть нашим воспитанником, десантником) принимал участие в боевых действиях на Донбассе. В одной из операций он со своими подчинёнными принудил сдаться в плен более 150 националистов из батальона "Донбасс".

25 мая таки сдохло.

Или вот "Московский Комсомолец" пишет о победе капитана-танкиста Ухачева. Так хорошо начинается рассказ о быте танкиста, о потерях, о "Стуне", о плохих аккумуляторах "Джавелинов" и так далее. Затем ранения в Каменке, Харьковской области.

Пожалуй, пока дописали статью, уже пришла новость, что он вернулся на фронт, но до него добралась "Точка-У" под Балаклеей. Майором так и не стал, потому что не нужно было критиковать "Джавелины".

Антон Павлушко, "Фейсбук"

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