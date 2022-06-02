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«Есть ли какие-то надежды на то, что рост цен остановится? Мой спойлер такой: нет»

  • 2.06.2022, 12:34
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«Есть ли какие-то надежды на то, что рост цен остановится? Мой спойлер такой: нет»

Честный прогноз о будущем белорусской экономики.

Зарплаты будут падать, инфляция расти, пенсионеров будут увольнять. Старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук прогнозирует снижение реальных зарплат белорусов, пишет «Салiдарнасць».

— Реальные зарплаты, то есть с корректировкой на инфляцию, с большой вероятностью будут снижаться пропорционально спаду ВВП и даже его обгонять, — отметил экономист в эфире канала ОГП-ТВ. — Потому что издержки на труд и уровень зарплат предыдущие три года существенно разгонялись и сейчас госпредприятия, а также частный сектор будут вынуждены урезать издержки на труд. Других альтернатив у них практически нет.  

Ключевой в динамике реальной зарплаты станет инфляция. Номинальная зарплата, которую люди получают, будет снижаться несущественно или вовсе не будет снижаться.

Но главные адаптации будут происходить через цены. И мы уже видим: сейчас показатель номинальной зарплаты остается примерно в одном диапазоне, но инфляция буквально съедает реальные доходы. Полагаю, этот процесс продолжится.

Вопрос «насколько быстро будут расти цены» специалист считает самым актуальным для белорусов на ближайшее время.

— Также в их повестке дня встанет еще один вопрос: есть ли какие-то хоть малые надежды на то, что тренд роста цен изменится в другом направлении. Но мой спойлер такой: нет, — неутешительно заявил эксперт.

Крук обращает внимание и на способы урезания трудовых издержек, к которым, скорее всего, обратится государство.

— Важно, какие приоритеты поставят власти в госсекторе с учетом того, что резать трудовые издержки практически неотвратимо придется. Но за счет чего их резать — за счет ограничения занятости или за счет ограничения заработной платы? Это очень важный вопрос.

Можно это делать «мягко», как они говорят, пытаясь просто устранять из рабочей силы пенсионеров либо какие-то другие уязвимые группы.

Думаю, с этой же целью в том числе были и открыты границы, чтобы люди, недовольные своей зарплатой, могли выезжать. Вот такие механизмы власти, вполне вероятно, рассматривают как стабилизирующий фактор.

В отдельных регионах изменения уровня зарплат и проблемы занятости могут существенно отличаться от средних данных по стране в целом. Разрыв будет более значительным.

Это районы, которые больше подвержены влиянию санкций, например, выстроены вокруг отдельных предприятий, попавших под санкции или имеющих последствия от вторичных санкций, — предупредил экономист.

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