Украинские воины показали видео боев на улицах Северодонецка «от первого лица»2
- 2.06.2022, 12:53
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Уникальные кадры из самого «пекла».
Украинские военные обнародовали в соцсетях видео уличного боя в Северодонецке Луганской области, передает nv.ua.
Несмотря на постоянные обстрелы города со стороны российских войск, ВСУ продолжают держать оборону, давая отпор штурмующим их силам противника.
На опубликованных кадрах запечатлена перестрелка в одном из дворов спального района, во время которой оператор получает легкое ранение, после чего эвакуируется на транспорте вместе с еще одним пострадавшим бойцом.
Battles in Sieverodonetsk,— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) June 1, 2022
It is extremely difficult for our defenders, but they're holding on!🔥💙💛 pic.twitter.com/GVicGUvqu1
June 1, 2022
June 1, 2022