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Украинские воины показали видео боев на улицах Северодонецка «от первого лица»

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  • 2.06.2022, 12:53
  • 5,714
Украинские воины показали видео боев на улицах Северодонецка «от первого лица»

Уникальные кадры из самого «пекла».

Украинские военные обнародовали в соцсетях видео уличного боя в Северодонецке Луганской области, передает nv.ua.

Несмотря на постоянные обстрелы города со стороны российских войск, ВСУ продолжают держать оборону, давая отпор штурмующим их силам противника.

На опубликованных кадрах запечатлена перестрелка в одном из дворов спального района, во время которой оператор получает легкое ранение, после чего эвакуируется на транспорте вместе с еще одним пострадавшим бойцом.

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