Пенсионер из Минска отдал 50 тысяч долларов за «спасение» сына 11 2.06.2022, 12:52

4,142

Это рекордная для такого вида мошенничества сумма.

Пенсионеру позвонил «сын», который рассказал про ДТП с беременной девушкой и попросил денег для погашения ущерба. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Днем 23 мая 84-летнему минчанину на городской телефон позвонил мужчина, который назвался его сыном и рассказал, что попал в беду. Пенсионер сказал, что голос не похож на голос его сына, но звонивший стал убеждать пожилого мужчину, что это из-за зашитой губы.

«Убедив пенсионера в правдивости своих слов, „сын“ сообщил, что совершил ДТП, в котором пострадала беременная девушка, и чтобы избежать уголовной ответственности необходимо возместить причиненный вред в размере 50 тысяч долларов», — рассказали в СК.

Затем пенсионеру позвонил «следователь», который предупредил, что за деньгами заедет «помощник». Ему пенсионер и отдал свои сбережения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту совершения мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК Беларуси — до 10 лет лишения свободы).

Это рекордная для такого вида мошенничества сумма.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».