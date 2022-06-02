Под Мелитополем военные РФ разбились на краденом авто 5 2.06.2022, 13:08

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иллюстрационное фото

Двое оккупантов «самоликвидировались», трое — в тяжелом состоянии.

В Запорожской области в районе Мелитополя военнослужащих российских оккупационных войск попали в ДТП на украденном автомобиле, сообщает «РИА Мелитополь».

ДТП случилось по дороге из Мелитополя в Приазовье. Оккупанты ехали на красном внедорожнике, который был украден.

По данным издания, в результате аварии погибло двое оккупантов, еще трое находятся в тяжелом состоянии.

Раненых отправили в военный госпиталь в Мелитополь, который разместился на базе бывшего детского санатория рядом с медгородком.

Напомним, утром 30 мая в Мелитополе прогремел взрыв. По данным СМИ, ранения получила Евгения Зайцева, которая работает на оккупантов. Она — племянница коллаборанта Балицкого.

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