Под Мелитополем военные РФ разбились на краденом авто

Под Мелитополем военные РФ разбились на краденом авто5
- 2.06.2022, 13:08
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Двое оккупантов «самоликвидировались», трое — в тяжелом состоянии.
В Запорожской области в районе Мелитополя военнослужащих российских оккупационных войск попали в ДТП на украденном автомобиле, сообщает «РИА Мелитополь».
ДТП случилось по дороге из Мелитополя в Приазовье. Оккупанты ехали на красном внедорожнике, который был украден.
По данным издания, в результате аварии погибло двое оккупантов, еще трое находятся в тяжелом состоянии.
Раненых отправили в военный госпиталь в Мелитополь, который разместился на базе бывшего детского санатория рядом с медгородком.
Напомним, утром 30 мая в Мелитополе прогремел взрыв. По данным СМИ, ранения получила Евгения Зайцева, которая работает на оккупантов. Она — племянница коллаборанта Балицкого.