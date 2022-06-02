Военный эксперт: Спецназ Беларуси смотрит украинские видео, где ВСУ громят россиян 5 2.06.2022, 13:34

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Это повлияло на отношение к войне и «российским коллегам».

Белорусский военно-политический обозреватель Егор Лебедок рассказал, что спецподразделения Беларуси смотрят украинские видео, где уничтожают российских военных. Что в свою очередь повлияло на отношение белорусских военных к российским коллегам после их неудач, передает УНИАН.

"Провал высшего руководства и тактические моменты приземлили белорусских военных. Сбило имидж россиян как каких-то "мегавоинов", фактически это свело к тому, что всегда было: забросать трупами, оружием. Плюс экономические ресурсы и купленные западные политики" - сказал он.

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