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Военный эксперт: Спецназ Беларуси смотрит украинские видео, где ВСУ громят россиян

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  • 2.06.2022, 13:34
  • 9,320
Военный эксперт: Спецназ Беларуси смотрит украинские видео, где ВСУ громят россиян

Это повлияло на отношение к войне и «российским коллегам».

Белорусский военно-политический обозреватель Егор Лебедок рассказал, что спецподразделения Беларуси смотрят украинские видео, где уничтожают российских военных. Что в свою очередь повлияло на отношение белорусских военных к российским коллегам после их неудач, передает УНИАН.

"Провал высшего руководства и тактические моменты приземлили белорусских военных. Сбило имидж россиян как каких-то "мегавоинов", фактически это свело к тому, что всегда было: забросать трупами, оружием. Плюс экономические ресурсы и купленные западные политики" - сказал он.

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