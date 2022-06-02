В боях за Северодонецк ВСУ взяли в плен оккупантов из «ЛНР» 2 2.06.2022, 13:50

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Штурмовой отряд врага был разгромлен, российские командиры погибли.

В Северодонецке продолжаются тяжелые бои, оккупанты пытаются как можно скорее захватить весь город.

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"В Северодонецке продолжаются ожесточенные бои, противник захватил большую часть города. Вчера бойцы Нацгвардии захватили 6 пленных из состава 2-й мотострелковой ВС РФ - Вячеслава Сотникова, Вадима Махлая, Артема Оливинского, Сарафанова Андрея, Хвостикова Илью, Уразовского Юрия. Все они мобилизованы из Луганской области. Их бросили в лобовую атаку. Штурмовой отряд был разгромлен, российские командиры погибли, и тогда эти шестеро сдались, теперь будут жить. Ранее брали в городе пленных из состава штурмового отряда 7-й мотострелковой бригады", - отметил журналист.

По словам Бутусова, оккупанты заняли большую часть Северодонецка, в то же время украинские воины продолжают выполнять приказы и обороняться, несмотря на тяжелую обстановку. Оба моста через Северский Донец в городе русская артиллерия постоянно обстреливает.

"Фотографии этих двух мостов начали выкладывать руководители нашей власти, фотографию, где видно, в каком состоянии находится основной Синецкий мост, выложил глава Военной администрации Сергей Гайдай. Также фото мостов выкладывают журналисты зарубежных информагентств. И никто не называет во власти это "корректировкой огня", конечно, это общедоступна реальность", - подчеркнул главный редактор Цензор.НЕТ.

"Украинские воины сражаются героически, противник активно применяет артиллерию, минометы калибром до 240 мм, танки и легкую бронетехнику. Сейчас в Северодонецке идет тяжелое сражение, россияне пытаются как можно быстрее захватить весь город. Причины быстрого захода и продвижения противника в Северодонецке не должны вызывать удивления, об этом много раз предупреждали", - подытожил он.

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