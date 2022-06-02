В Мексике археологи нашли человека из мифа 2.06.2022, 13:58

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иллюстрационное фото

Часть научного сообщества отрицает само существование культуры Ацтатлан.

В мексиканском городе Масатлан ремонтники случайно обнаружили древние человеческие останки. Работы сразу остановили, чтобы сотрудники Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) провели археологические раскопки.

По словам археолога Виктора Хоэля Сантоса Рамиреса (Víctor Joel Santos Ramírez), координатора спасательных работ, эта местность представляет собой естественную возвышенность — холм рядом с устьем реки Эль-Келите. В доиспанские времена люди поселились там, чтобы, с одной стороны, жить рядом с рекой и использовать ее ресурсы, с другой — избежать сезонного затопления.

Часть поверхности холма оказалась покрыта дроблеными ракушками. А вот под этим импровизированным «полом» находилось человеческое захоронение. Оно, безусловно, необычно.

Начнем с того, что археологи нашли останки только одного человека — то есть это не кладбище, не место регулярных погребений. При этом в захоронении обнаружили три фрагментированных керамических сосуда довольной тонкой работы и курительную трубку. Сохранность человеческих останков очень плохая, что связано с местными климатическими условиями.

Масатлан основали испанцы в 1531 году, через десять лет после падения Теночтитлана. Но не слишком регулярные раскопки в черте города показывают, что эта местность была населена и до европейцев. Некоторое количество найденных погребений говорит о том, что коренные жители тех мест придерживались одного и того же обряда: хоронили умерших в больших сосудах.

Найденное захоронение, таким образом, сильно выбивается из местной погребальной традиции. Мексиканские археологи предположили, что они нашли могилу ацтатлана — человека из Ацтлана, мифической прародины ацтеков.

Вообще, на сегодня нет никаких доказательств, что Ацтлан когда-либо существовал где-нибудь, кроме мифов. В научном сообществе его воспринимают как что-то среднее между Атлантидой и Камелотом, но ищут с неугасающим упорством — в том числе по политическим соображениям.

Ученые согласны, что ацтеки долгое время кочевали по Северной Америке, прежде чем основали Теночтитлан в 1325 году. И примерно к тому же времени относят возникновение легенды об Ацтлане. Точных указаний, где он находился, мифы не содержат. Ясно лишь, что к северу от Теночтитлана.

Описание тоже довольно скудное: маленький остров на озере, населенном цаплями. Основываясь на этих, скажем прямо, небогатых приметах, еще в конце XIX века мексиканские историки объявили, что Ацтлан находился на Мескальтитане — небольшом островке в мангровых болотах. Местные жители (сейчас их менее двух тысяч человек) нашли некоторое количество доколумбовой керамики, но вот серьезные археологические раскопки там никто не проводил. Соответственно, и научного одобрения это предположение не получило.

Век спустя вопрос о местонахождении прародины ацтеков неожиданно вновь стал актуальным. Это было связано с растущим числом мексиканских мигрантов в США. Не вполне ясно, кому первому пришла в голову идея поискать корни ацтекской культуры на территории Штатов. Но кто ищет — тот найдет.

В каньоне Сего в американском штате Юта нашли петроглифы. Их делят на три группы и относят к трем разным индейским культурам. Изображения одной группы некоторые исследователи посчитали сходными с изображениями, высеченными на Камне Солнца — базальтовом диске, на котором схематично отображена ацтекская космогония.

А на острове Антилоп, что посреди Большого Соленого озера в том же штате, обнаружили семь пещер. И это совпадает с еще одной (вероятно, более ранней) легендой о прародине ацтеков — о Чикомостоке, состоящем как раз из семи пещер.

Конечно, все это никоим образом не доказывает, что Ацтлан находился в Юте. Хотя сами ацтеки в свои кочевые годы могли там оказаться и даже прожить какое-то время. Но научные доказательства редко имеют значения в идеологической борьбе. А с ней ситуация такова, что те, кто вчера были нелегальными мигрантами без документов, сегодня причисляют себя к коренному населению Юты. И претензии выдвигают соответствующие.

Хотя пока совсем неясно, на каком основании мексиканские археологи отнесли найденное погребение к культуре Ацтатлан, оно все равно представляет большой интерес. Остается надеяться, что основанием для окончательных выводов ученых станут факты, а не легенды.

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