Триггер Путина 4 Сергей Фурса, «Главред»

2.06.2022, 14:02

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Сергей Фурса

Почему «бункерный дед» бросает ракеты на Львов.

А я знаю, что Путин делал вчера. Он смотрел футбол. Потому что одновременно с матчем Украина-Шотландия на Львовщину стартовали крылатые ракеты. А у этого больного деда есть какой-то пунктик. Когда его что-то бесит, когда он завидует Украине, когда Украина его вышибает, то он стреляет по Львову.

Украина отправила на дно русский корабль. Ракеты летят на Львов.

Украина выиграла Евровидение. Сразу ракеты летят на Львов.

Украина играет матч в футбол на отбор к чемпионату мира, откуда россиян выкинули с позором, ракеты летят на Львов.

Без какого-то повода он предпочитает по Львову не стрелять. То ли экономит ракеты, то ли бережет для особого случая. Но как только его триггерит один из множества его комплексов, то оно начинает командовать пулять по Львову.

Трудно сказать, что в голове у этого человека. Такое впечатление, что когда Путин был маленький, ему во Львове не продали мороженое. Или отлупили на площади Рынок. Или у него был похотливый дядя, который показал ему пиструна во Львовском парке. Кто знает. Но он точно имеет что-то личное ко Львов, так же, как он имеет личные проблемы с Украиной.

Как мачо, которому не дает женщина его мечты. И он пытается ее принудить. Но женщина говорит нет. И больно бьет по яйцам. А некоторые агенты Путина говорят: "Так чего ты сопротивляешься, чего нарываешься на изнасилование, просто дай ему то, что ему нужно". Больной старый мачо.

Даже Советский Союз играл на чемпионатах мира и Европы по футболу. И иногда неплохо играл. Ну потому что там было полно украинских футболистов. А сейчас они могут играть только в чемпионате лиги зла, со сборными командами из Южной Осетии, "ЛНР", "ДНР", Абхазии и Северной Кореи. Даже уважающие себя сепаратисты из Каталонии не станут с ними на один зеленый газон. Этакое величие России. И Путин это знает. Он понимает. И он понимает, что все остальные тоже это понимают. И его это бесит. И ракеты летят по Львову…

Сергей Фурса, «Главред»

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