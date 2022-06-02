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«Не захотел давать показания на других»

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  • 2.06.2022, 14:18
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«Не захотел давать показания на других»
Владимир Крысенок

Что известно о нафтановце, который повесился из-за давления силовиков.

Житель Полоцка и бывший участник забастовки Владимир Крысенок 30 мая покончил жизнь самоубийством. Перед этим его задерживали силовики: заставляли дать показания и угрожали большим сроком в колони.

Владимир жил в Полоцке, работал на новополоцком «Нафтане» оператором установки депарафонизации. До 2020 года политической активности не проявлял. Но осенью после выборов присоединился к стачке, затем стал активным участником независимого профсоюза, даже был на посту председателя.

После ухода с «Нафтана» какое-то время Крысенок ездил на работу в Россию.

«Когда началась война, он вернулся. Оказывается, его еще тогда на какое-то время задержали белорусские силовики, но потом отпустили», — рассказывают люди, знакомые с ситуацией.

Возможность уехать из Беларуси у мужчины была, говорят собеседники, но Владимир не хотел.

В последнее время он жил один, с женой развелся.

«У его матери большое хозяйство на даче за городом, он там помогал.

В последнее время он очень замкнулся в себе. Тяжело переживал происходящее, были упаднические настроения. Переживал и о том, что творится в Беларуси, и что в Украине началась война, — говорят собеседники «Нашай Нівы». — А 24 мая за ним пришли силовики.

Почему и где задержали Владимира, точно не известно. Но говорят, что силовики на него давили: заставляли дать на кого-то показания. Если откажется, угрожали, что сядет на 12 лет. Но мужчина не хотел клеветать».

В результате Владимир вышел под подписку о невыезде. В каком статусе (подозреваемого, свидетеля или кого еще), информации нет.

Через день после выхода он повесился на материнской даче в деревне Глинище.

Владимиру Крысенку был 41 год. Без отца остались две дочери, одна из них несовершеннолетняя.

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