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В Беларуси ввели новые учебные планы для школ

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  • 2.06.2022, 14:26
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В Беларуси ввели новые учебные планы для школ
Иллюстрационное фото: shutterstock

Что изменится?

В Беларуси утверждены новые типовые учебные планы для учреждений общего среднего образования, которые начнут действовать с сентября. Постановление было опубликовано 2 июня на Национальном правовом интернет-портале. Предыдущий документ об учебных планах был принят в 2020 году и обновлен в 2021-м, основным изменением было добавление предмета «Черчение» в 10-м классе. Журналисты zerkalo.io сравнили прежнее и нынешнее постановления и узнали, что изменится для школьников.

Новый документ фактически констатирует, что в Беларуси не осталось школ, где обучение и воспитание детей ведется на языке национального меньшинства — польском или литовском. В плане 2020 и 2021 года еще присутствовала графа о часах на белорусский и русский язык и литературу в таких школах. Теперь же осталась только графа о школах, где «изучаются» язык и литература национального меньшинства.

Есть изменения в количестве и распределении часов на изучение государственных языков в школах, гимназиях и прочих учреждениях среднего образования. Так, если в предыдущие два года в 10−11-х классах на изучение белорусского и русского был выделен лишь один час в неделю, то теперь в одном из полугодий у учеников этих классов будет два часа белорусского и один русского, в другом полугодии — наоборот. В профильных классах как было, так и остается по три урока в неделю.

По такой же схеме, на полгода, фактически добавлено часов белорусского в тех школах, где образование ведется на русском и детям также преподают язык национального меньшинства. Ранее в таких школах в 8−9-м классах было лишь по одному часу белорусского языка в неделю, теперь в первом полугодии будет по два часа, во втором — один. Аналогичное изменение сделано для изучения русского языка в белорусскоязычных школах, где преподается язык меньшинства. Сам язык нацменьшинства в школах, где его преподают, по-прежнему изучается лишь на одном уроке в неделю.

При этом в старших, 10−11-х классах, станут на час меньше изучать иностранный язык. Раньше в обычных классах было по три урока в неделю, в профильных — по пять. Теперь, соответственно, по два и четыре. В более младших классах, с третьего по девятый, иностранный язык изучать будут по-прежнему три часа в неделю (в профильных классах- больше).

К слову, меньше иностранного стало и в планах для суворовского училища и кадетских училищ. Теперь в 10−11-х классах в суворовском будет три таких урока вместо четырех, в кадетских училищах — два вместо трех (кроме профильных классов).

Сохраняется преобладание всемирной истории над историей Беларуси. Последняя изучается лишь с шестого класса (тогда как всемирная — с пятого) и до конца школы преподается лишь один час в неделю. А вот всемирная во втором полугодии девятого класса имеет два часа. В профильных 10−11-х классах дети учат оба предмета по 2 либо три часа в неделю в зависимости от полугодия.

Фактически исключается из предметов для изучения на повышенном уровне астрономия. Она преподается только в 11-м классе, в обычных классах — раз в неделю, в профильных было по два урока. Теперь для всех одинаково — час в неделю.

Вместо астрономии можно получить больше черчения. С прошлого года оно введено в десятом классе на один час в неделю. В обычных классах так и останется, но на повышенном уровне теперь можно будет изучать черчение два часа в неделю.

С созданием профильных спортивных классах в учебном плане для них введены четыре часа физкультуры в неделю вместо обычных двух.

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