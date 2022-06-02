Как изменились цены на продовольствие на рынках в белорусских регионах? 2.06.2022, 14:38

Репортаж из Барановичей.

Intex-press побывал 2 июня на рынке «Универсальный» и посмотрел, как изменились цены на овощи и фрукты.

Мониторинг цен журналисты проводили неделю назад – 26 мая. За это время стоимость некоторых товаров осталась прежней, что-то выросло в цене, а что-то, наоборот, подешевело.

Голубика, к примеру, не сдает своих позиций: и сейчас, и на прошлой неделе она стоит 75 рублей за килограмм. Как пояснила продавец, ягода не подешевеет, пока не созреет белорусская голубика.

Что подешевело

Больше всего за неделю «сбросила» клубника – сразу минус 5 рублей! Неделю назад цена за килограмм стартовала с 20 рублей, сегодня за нее спрашивали 15 рублей. Немного «подгулявшую» можно было купить за 13 рублей.

Подешевел перец: за килограмм вместо 13,5 рублей (цена на 26 мая) сегодня просили 10 рублей.

Минус 2 рубля за неделю у баклажана. На 50 копеек подешевел ранний картофель. Столько же потеряли за неделю лимоны.

Что подорожало

За неделю 5 рублей прибавили в цене абрикосы. Выросла цена на мандарины: 26 мая их можно было купить по 6,5 руб. за кило, а 2 июня – уже по 8,5 руб.

На 40 копеек подорожал картофель старого урожая, 20 копеек прибавил в цене репчатый лук.

Что нового

На барановичском рынке появились сливы из… Испании. За килограмм просят 30 рублей. Сливы достаточно крупные, одна штучка тянет на 5 рублей – на эту сумму можно купить почти 1,5 кг яблок.

На прилавках вновь появился зеленый виноград за 20 рублей за килограмм и морковь прошлогоднего урожая – за 2,8 рубля за кило.

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