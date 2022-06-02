«Выпускной бал – дорогое мероприятие» 5 2.06.2022, 14:48

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фото: onliner

Белорусы жалуются на цены и традиционные школьные поборы.

В белорусских школах отзвенел последний звонок. Для учащихся младших и средних классов начались каникулы, а выпускники готовятся к экзаменам. Родители же сейчас занимаются выпускными для своих детей. Традиционно этот праздник довольно существенно ударит по карману белорусов, которые уже сейчас жалуются «Белсату» на цены и традиционные школьные поборы.

Выпускной бал – традиционный праздник, который родители выпускников пытаются сделать для своих детей особенным. Часть девятиклассников и одиннадцатиклассники после школьных экзаменов начнут свою самостоятельную жизнь. Родители старшеклассников обсуждают выпускной бал чуть ли не с начала учебного года. И даже если удается достичь консенсуса и определиться, многим мероприятие существенно бьет по карману.

«У меня дочь закончит 11 классов. Готовимся к выпускному балу. И это при моей зарплате размером тысячу рублей довольно сложно. Только одно платье, причем не приобретение, а аренда, стоит около 300 рублей. К этому добавляются еще расходы на само мероприятие. Фактически вся месячная зарплата и пойдет на выпускной», – рассказывает житель Минска.

Жительница Бреста говорит, что ее сын, который закончил 11 классов, не особо беспокоится о костюме на выпускной. По ее словам, достаточно приобрести новые брюки и рубашку. Это стоит около 180 рублей. Основные расходы пойдут на мероприятие.

«Мы с детьми решили, что отметим выпускной в агроусадьбе. Она стоит около 300 рублей на сутки. В классе 19 учеников. Поэтому каждый тратит на аренду около 16 рублей. Но к этому скидываемся на еду, напитки. Добавляются и транспортные расходы, так как до агроусадьбы нужно добраться и после оттуда уехать. Это будет немного дешевле, чем заказывать кафе или ресторан. Да и дети не пожелали идти в какое-то развлекательное заведение. Тем более здесь можно встретить рассвет», – говорит мама выпускника.

А вот родители витебских школьников захотели отметить выпускной в банкетном зале. Посчитали, что так будет дешевле и проще.

«Банкетный зал стоит около 40 рублей с одного человека. Не надо думать, как и что, а сразу все будет готово. Другое дело, что дополнительные расходы повлекут довольно много. Ведь нужно договориться насчет фотографий, видео. Решили, что нужно сделать это на память. После ресторана дети пойдут встречать рассвет. Это уже традиция. Всего для нашей семьи все расходы на выпускной бал составят около 450–500 рублей. Это не так и мало, но выпускной один раз в жизни», – говорит читательница «Белсата» из Витебска.

Но кроме выпускного бала родители вынуждены также потратить деньги и на выпускные экзамены. Многих это возмущает.

«Мы раньше сдали по 50 рублей. Мне казалось, что это деньги на выпускной для девятиклассников. Но вдруг выяснилось, что эти деньги пойдут только на цветы для учителей и ручки. В классе моей дочери 23 человека. Всего собрали 1150 рублей. Мне даже сложно сказать: это же сколько цветов и ручек можно приобрести? Я не понимаю такого», – возмущается мать выпускницы одной из минских школ.

При этом читатели сообщают, что сдавать деньги на выпускные экзамены должны не только выпускники…

«4-е классы, все параллели сдают, от каждого ученика по 15 рублей. Всего получается огромная сумма, ведь есть 4-й классы, в которых по 30 человек. На эти деньги решили приобрести 15 букетов цветов и плюс арку из цветов. Но ведь это какая-то чушь, такое ощущение, что 9-е и 11-е классы без арок цветов никак не смогут выпуститься. И самое обидное, большинство родителей в 30-й гимназии Минска согласны с этим беззаконием», – возмущаются родители учеников гимназии № 30 имени Окрестина в Минске.

Но несмотря на школьные поборы и существенные затраты для семейного бюджета, выпускные отмечают в нашей стране красиво и трогательно. Родители со слезами на глазах желают самого наилучшего своим уже взрослым детям, которые прощаются со школой.

Журналисты попробовали подсчитать, сколько же будет стоить для семьи выпускника и выпускницы школьный бал:

• наряд выпускницы – около 300 рублей;

• костюм выпускника – около 180 рублей;

• аренда банкетного зала (ресторана, кафе) – около 40 рублей;

• аренда агроусадьбы – около 50 рублей;

• фото- и видеосъемка – около 50 рублей;

• еда и напитки – около 50 рублей;

• транспортные расходы – около 30 рублей.

Всего получается 400–520 рублей на одного человека.

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