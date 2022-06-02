закрыть
2 июня 2022, четверг, 15:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Мы обслуживаем тех, кто может оплатить»

5
  • 2.06.2022, 14:54
  • 3,496
«Мы обслуживаем тех, кто может оплатить»

Неужели виноваты американцы?

В Солигорске кассир не взял у пенсионера деньги. Свою историю покупатель рассказал сайту kurjer.info.

"Я живу в Солигорске на проспекте Мира. Рядом продовольственный магазин «Солигорскторга» «Проспект». Он открывается в 8 часов утра.

Я пришел туда примерно в 9.30. Со скромной покупкой продовольственных товаров стал в очередь в кассе. В корзине были полбулки хлеба «Самый вкусный», булка белого хлеба, сыр, пряники. Кассир назвал сумму. У меня было только 100 рублей одной купюрой. Он отказался принимать мои деньги, отставил корзину с покупками в сторону. «Мы обслуживаем тех, кто может оплатить», — сказал кассир, требуя мелких денег. Я пошел в помещение, где находятся руководители магазина. Заведующая сказала: «У нас банк забирает все деньги, не оставляет для разменных операций. Не волнуйтесь,  пойдем по кругу, насобираем».

Минут через 15 меня рассчитали, приняв к оплате 100 рублевую купюру. У меня вопрос к небу: «Неужели виноваты санкции и американцы?». Правда, небо промолчало…

Случай со сторублевкой, правда, противоположный был, когда я покупал овощи с огорода у парня на улице. Я спросил его: «Если я куплю у тебя пару помидоров, ты со сторублевой купюры дашь сдачи?» — «Если у меня не найдется, то через три минуты мне привезут столько, сколько будет нужно», — ответил он. Я купил помидоры, отдал сторублевку и получил сдачу. Скоро будет новая пенсия, снова получу сторублевые купюры", — написал пенсионер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Самая большая глупость Путина
Самая большая глупость Путина Томас Фридман
Свобода победит имперскую гордыню
Свобода победит имперскую гордыню Леонид Невзлин
Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов