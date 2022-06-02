«Мы обслуживаем тех, кто может оплатить» 5 2.06.2022, 14:54

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Неужели виноваты американцы?

В Солигорске кассир не взял у пенсионера деньги. Свою историю покупатель рассказал сайту kurjer.info.

"Я живу в Солигорске на проспекте Мира. Рядом продовольственный магазин «Солигорскторга» «Проспект». Он открывается в 8 часов утра.

Я пришел туда примерно в 9.30. Со скромной покупкой продовольственных товаров стал в очередь в кассе. В корзине были полбулки хлеба «Самый вкусный», булка белого хлеба, сыр, пряники. Кассир назвал сумму. У меня было только 100 рублей одной купюрой. Он отказался принимать мои деньги, отставил корзину с покупками в сторону. «Мы обслуживаем тех, кто может оплатить», — сказал кассир, требуя мелких денег. Я пошел в помещение, где находятся руководители магазина. Заведующая сказала: «У нас банк забирает все деньги, не оставляет для разменных операций. Не волнуйтесь, пойдем по кругу, насобираем».

Минут через 15 меня рассчитали, приняв к оплате 100 рублевую купюру. У меня вопрос к небу: «Неужели виноваты санкции и американцы?». Правда, небо промолчало…

Случай со сторублевкой, правда, противоположный был, когда я покупал овощи с огорода у парня на улице. Я спросил его: «Если я куплю у тебя пару помидоров, ты со сторублевой купюры дашь сдачи?» — «Если у меня не найдется, то через три минуты мне привезут столько, сколько будет нужно», — ответил он. Я купил помидоры, отдал сторублевку и получил сдачу. Скоро будет новая пенсия, снова получу сторублевые купюры", — написал пенсионер.

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