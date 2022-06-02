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Словакия поставит ВСУ новую партию мощных гаубиц Zuzana 2

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  • 2.06.2022, 14:59
  • 1,792
Словакия поставит ВСУ новую партию мощных гаубиц Zuzana 2

Контракт уже подписан.

Словакия и Украина подписали контракт о поставках восьми гаубиц Zuzana 2 калибра 155-мм., сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"Рад подтвердить, что был подписан контракт по гаубицам Zuzana 2 для Украины - 8 единиц будут доставлены в Украину", - отметил он в Twitter.

Словацкий министр поблагодарил своего украинского коллегу Алексея Резникова за личное участие в договоренности по поставкам этих систем вооружения для ВСУ.

Zuzana – самоходная артиллерийская установка, последующая модификация САУ Dana с пушкой калибром 155 мм.

Построена на колесном шасси TATRA 8×8.

Машина оснащена:

155-мм гаубицей с длиной ствола в 52 калибра;

максимальная дальность стрельбы 41 км.;

масса самоходки 32 т;

экипаж состоит из четырех человека;

автоматическая система зарядки позволяет производить 6 выстрелов в минуту или 16 выстрелов в 3 минуты.

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