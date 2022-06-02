Литовский Bayraktar для ВСУ: история получила невероятное продолжение 2.06.2022, 15:15

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фото: @BaykarTech

Турецкий производитель легендарных беспилотников приготовил приятный «сюрприз».

Литовцы за 3,5 дня собрали 5 млн евро на приобретение беспилотников Байрактар для украинских воинов.

Об этом сообщается на Facebook-странице новостного канала Laisves TV.

"Мы сделали это! Наверное, впервые граждане одного государства могут купить и подарить такое тяжелое вооружение другому государству. 5 млн евро уже на счету Байрактара. Спасибо всем, кто внес вклад в эту грандиозную покупку! Каждый ваш евро - это вклад в прекращение войны и рука помощи Украине", - говорится в сообщении.

О сборе средств было объявлено 25 мая. Инициировал акцию литовский журналист Андрюс Тапинас.

Журналист отметил, что получил согласие от министерств обороны Литвы и Турции, прежде чем начинать сбор средств. Тапинас поставил цель собрать 5 млн евро за три недели.

28 мая состоялся финальный эфир по сбору денег. Уже во время этого эфира Тапинас объявил, что необходимая сумма денег собрана.

В Twitter он также сообщил, что в акции приняла участие экс-президент Литвы Даля Грибаускайте.

В свою очередь министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил о том, что Турция согласилась бесплатно отдать Украине Байрактар, на который волонтеры собирали средства в Литве.

Собранные на беспилотник деньги пойдут на боеприпасы к нему, а также на гуманитарные цели, добавил Анушаускас.

Информацию об этом в Twitter также подтвердил турецкий производитель беспилотников.

Ранее сообщалось о том, что телеведущий, писатель и общественный деятель Андрюс Тапинас проводит кампанию по сбору денег для обороны Украины.

В течение семи часов литовскому журналисту, основателю Laisvės TV, передали 946 157 евро.

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