Литовский Bayraktar для ВСУ: история получила невероятное продолжение
- 2.06.2022, 15:15
- 1,938
Турецкий производитель легендарных беспилотников приготовил приятный «сюрприз».
Литовцы за 3,5 дня собрали 5 млн евро на приобретение беспилотников Байрактар для украинских воинов.
Об этом сообщается на Facebook-странице новостного канала Laisves TV.
"Мы сделали это! Наверное, впервые граждане одного государства могут купить и подарить такое тяжелое вооружение другому государству. 5 млн евро уже на счету Байрактара. Спасибо всем, кто внес вклад в эту грандиозную покупку! Каждый ваш евро - это вклад в прекращение войны и рука помощи Украине", - говорится в сообщении.
О сборе средств было объявлено 25 мая. Инициировал акцию литовский журналист Андрюс Тапинас.
Журналист отметил, что получил согласие от министерств обороны Литвы и Турции, прежде чем начинать сбор средств. Тапинас поставил цель собрать 5 млн евро за три недели.
28 мая состоялся финальный эфир по сбору денег. Уже во время этого эфира Тапинас объявил, что необходимая сумма денег собрана.
В Twitter он также сообщил, что в акции приняла участие экс-президент Литвы Даля Грибаускайте.
В свою очередь министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил о том, что Турция согласилась бесплатно отдать Украине Байрактар, на который волонтеры собирали средства в Литве.
Собранные на беспилотник деньги пойдут на боеприпасы к нему, а также на гуманитарные цели, добавил Анушаускас.
Информацию об этом в Twitter также подтвердил турецкий производитель беспилотников.
Ранее сообщалось о том, что телеведущий, писатель и общественный деятель Андрюс Тапинас проводит кампанию по сбору денег для обороны Украины.
В течение семи часов литовскому журналисту, основателю Laisvės TV, передали 946 157 евро.