Какие дачи и за сколько можно арендовать в 30 км от Минска 3 2.06.2022, 15:26

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Многим хочется провести лето за городом, вдали от городской суеты и на свежем воздухе.

Летний сезон начался и многим хочется провести этот период за городом, вдали от городской суеты и на свежем воздухе. Те, у кого нет своего домика за городом, могут его арендовать. Журналисты zerkalo.io посмотрели, за сколько сдаются дачи в 30 км от МКАД и какие там условия проживания.

Крохотный домик без газа, отопления и «новым» туалетом

Дача за 100 долларов или 258 рублей сдается в 28 км от МКАД в Смолевичском районе. Кирпичный домик с общей площадью всего 12 квадратных метро стоит на заросшем травой участке в десять соток. Жилые помещения занимают семь «квадратов». Арендатор отметил, что на этой территории может разместиться максимум четыре человека.

В доме нет газа и отопления, электричество проведено, вода — рядом на участке, есть хозпостройки. «Новый» туалет находится на улице. На территории есть «спортгородок» — турник и брусья.

Хозяин сообщил, что место, где находится дача, — красивое, есть яблоневый сад.

С холодильником и беседкой

Еще один вариант аренды домика за 100 долларов или 258 рублей — в «живописном месте» в Дзержинском районе, в 18 км от МКАД. Дача стоит на 10 сотках, ее жилая площадь — 16 квадратных метров, это две комнаты. Максимум тут может разместиться три человека.

Отопление в доме электрическое, есть только холодная вода, туалет — на улице. Есть холодильник. Рядом с домом — беседка, место для шашлыков.

Для семьи с детьми, без животных

В Пуховичском районе, в 28 км от МКАД, пожилая пара сдает дачу с двумя комнатами, которые занимают 15 квадратных метров. Есть условие — арендатором должна быть семья с детьми. При этом в этих двух комнатах может остановиться не больше пяти человек. Животных содержать здесь нельзя. В объявлении указано, что стоимость аренды — 300 долларов (774 рубля), но по цене можно договариваться. Дача свободна с августа по сентябрь.

В домике есть четырехметровая кухня, проведена горячая и холодная вода. Есть телевизор, холодильник, газ, душевая кабина, баня на дровах. Участок возле дачи — 22 сотки, он огорожен, с газоном и садом, беседкой с камином. Здесь есть детская площадка — карусель, качели, песочница, горка. Установлен бассейн.

С гостиной и двумя спальнями

Дачу в 18 км от МКАД в Пуховичском районе сдают на полгода, аренда в месяц — 270 долларов или 697 рублей. Домик стоит на участке в восемь соток, в нем три комнаты: просторная гостиная, две спальни на втором этаже. Есть кухня, душевая кабина, к которой проведена горячая вода. Отопление в доме печное.

На улице расположен туалет, есть мангал и беседка.

Двухэтажная из красного кирпича

В деревне Шабуневщина Дзержинского района (почти 22 км от МКАД) сдают двухэтажную дачу из красного кирпича на участке в 18 соток. Общая площадь дома — 215 «квадратов», жилая 70, кухня — 11 квадратных метров. Хозяин сообщил, что максимум тут могут разместиться семь человек.

В доме печное отопление, есть горячая вода, установлена душевая кабина. Из дополнительных опций — гараж, место для шашлыков.

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