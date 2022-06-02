Крупнейшая фриланс-биржа Upwork заблокировала аккаунты пользователей из Беларуси

Крупнейшая фриланс-биржа Upwork заблокировала аккаунты пользователей из Беларуси3
- 2.06.2022, 15:46
- 1,018
Если фрилансер сменит место жительства, доступ к платформе восстановят.
Крупнейшая фриланс-биржа Upwork заблокировала аккаунты пользователей из России и Беларуси.
Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на письма, получаемые фрилансерами из этих стран.
В письмах, в частности, говорится, что Upwork заморозила аккаунты пользователей, физически находящихся в России и Беларуси.
Если же фрилансер сменит место жительства, доступ к платформе восстановят.
В письме также дается ссылка на инструкцию по возврату аккаунта к работе после релокации.