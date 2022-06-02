Крупнейшая фриланс-биржа Upwork заблокировала аккаунты пользователей из Беларуси 3 2.06.2022, 15:46

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Если фрилансер сменит место жительства, доступ к платформе восстановят.

Крупнейшая фриланс-биржа Upwork заблокировала аккаунты пользователей из России и Беларуси.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на письма, получаемые фрилансерами из этих стран.

В письмах, в частности, говорится, что Upwork заморозила аккаунты пользователей, физически находящихся в России и Беларуси.

Если же фрилансер сменит место жительства, доступ к платформе восстановят.

В письме также дается ссылка на инструкцию по возврату аккаунта к работе после релокации.

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