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Гродненские таможенники нашли в легковушке россиянина более 250 кг товаров на огромную сумму

  • 2.06.2022, 16:14
Гродненские таможенники нашли в легковушке россиянина более 250 кг товаров на огромную сумму

Багаж не был задекларирован.

Граждане России, следуя на легковом автомобиле из Польши намеривались незаконно ввезти на территорию ЕАЭС более 250 кг различных товаров, пишет сайт s13.ru.

В пункте пропуска «Берестовица» они проследовали по «красному» коридору. Один из граждан подал пассажирскую таможенную декларацию, в которой указал легковой автомобиль марки Renault, с целью оформления временного ввоза на транспортное средство. Иных товаров, подлежащих декларированию, со слов граждан, у них не было.

При осмотре транспортного средства в салоне и в багажном отделении автомобиля гродненские таможенники обнаружили порядка 260 единиц различных товаров: от шоколада и витамин, до профессиональной фототехники и квадрокоптера на общую сумму более 142 тыс. рублей.

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