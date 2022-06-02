Гродненские таможенники нашли в легковушке россиянина более 250 кг товаров на огромную сумму 2.06.2022, 16:14

Багаж не был задекларирован.

Граждане России, следуя на легковом автомобиле из Польши намеривались незаконно ввезти на территорию ЕАЭС более 250 кг различных товаров, пишет сайт s13.ru.

В пункте пропуска «Берестовица» они проследовали по «красному» коридору. Один из граждан подал пассажирскую таможенную декларацию, в которой указал легковой автомобиль марки Renault, с целью оформления временного ввоза на транспортное средство. Иных товаров, подлежащих декларированию, со слов граждан, у них не было.

При осмотре транспортного средства в салоне и в багажном отделении автомобиля гродненские таможенники обнаружили порядка 260 единиц различных товаров: от шоколада и витамин, до профессиональной фототехники и квадрокоптера на общую сумму более 142 тыс. рублей.

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