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В Москве засуетились и заискивают с Китаем

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  • Альфред Кох
  • 2.06.2022, 16:11
  • 2,144
В Москве засуетились и заискивают с Китаем
Альфред Кох

У Запада и Украины теперь общая судьба.

Вот и прошел девяносто восьмой день войны.

Байден принял решение поставить в Украину реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. И сразу в Москве засуетились. Соловьев опять начал дежурно грозить применением ядерного оружия. И уже даже не тактического по Украине, а стратегического и по Америке.

Медведев тоже что-то там шибко грозное написал, а Лавров сказал, что Киев перешел все грани приличия и дипломатического общения, "хозяйским тоном" требуя у своих западных "покровителей" РСЗО.

Я в очередной раз удивился затейливости лавровских представлений о допустимых границах дипломатического общения. Все таки топология этих его границ остается для меня загадкой. То есть "собирайте манатки и валите" - это норм, внутри этих границ, а просьба к США помочь более эффективным, чем у врага оружием - это за гранью приличий?

И разве можно с "покровителем" разговаривать "хозяйским тоном"? Тут уж что-то одно: либо имярек - покровитель, либо хозяйский тон по отношению к нему. Вместе они не могут существовать.

Вот например Китай. Россия ищет его покровительства и, поэтому, всегда разговаривает с ним и о нем заискивающим тоном, выдумывая несуществующие в действительности союзнические отношения и нерушимую дружбу.

Так сегодня, в отсутствии вообще какой-то заметной реакции Китая на российские художества, Лавров все равно своим теплым баритоном, с добротой в голосе, говорил о том, что он "чувствует поддержку" своего великого соседа...

Боже мой, как это должно быть унизительно сообщать граду и миру о том, что он улавливает флюиды поддержки от невозмутимо молчащего как каменный Будда Китая... В то время как весь мир знает, что Китай никакой поддержки России не оказывает и оказывать е собирается.

В планы Китая совершенно не входит конфронтация с Западом и вытекающая из нее потеря западных рынков. Ради их сохранения он легко переступит через Россию даже не поменяв выражения лица. Сравните сами: товарооборот с Россией около 150 млрд. долл., а товарооборот только ЕС+США в десять раз выше - 1,5 трлн. долл.

Вряд ли Лавров этого не понимает. Вот и изображает теплоту взаимоотношений, в то время как отношения эти отнюдь не теплые и не равные. Это отношения вассала и господина. Отношения экономического и технологического гиганта к сырьевому придатку. И подобострастие Лаврова, с которым он упоминает Китай в любом контексте, тому свидетельство.

Конечно в такой позе, в который теперь вынужден пребывать Лавров, любые партнерские взаимоотношения, которые сейчас сложились между США и Украиной кажутся "хозяйским тоном". У самой-то России таких отношений нет ни с кем.

Она вообще разучилась дружить. Она может быть либо господином для одних, либо вассалом для других. Нормальные партнерские отношения ей уже давно неведомы. Да, боюсь, что примитивный социал-дарвинизм Путина даже и не допускает мысли, что такие отношения возможны.

Ровно поэтому Россия осталась одна. И это важный итог двадцати двух лет эволюции путинского режима. Начав со вполне содержательных переговоров о вступлении в ЕС и НАТО, он докатился до того, что стал официальным противником НАТО, а в ЕС россиян уже попросту не пускают даже в качестве туристов...

Больше пятидесяти лет назад СССР начал политику разрядки для того, чтобы убедить Запад в своей предсказуемости и способности к мирному существованию. И все для того, чтобы Запад пустил его на свой рынок углеводородов. Пятьдесят лет СССР, а потом Россия обеспечивали себе относительное благополучие именно благодаря такой политике.

И если и говорить о позитивных итогах брежневского правления, то они именно в этом и состояли. Брежнев ради этого в ключевой момент отказался от поддержки своих арабских союзников в Войне Судного Дня. Брежнев ради этого подписал заключительный акт хельсинского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Для этого он разрешил массовую эмиграцию евреев из СССР.

Надо ли говорить, что в этом вопросе ему всегда оппонировали военные и КГБ? И когда Брежнев ослаб, и стал править страной "не приходя в сознание", то Андропов и Устинов (КГБ и МО) развязали войну в Афганистане.

Они, разумеется, думали, что таким образом укрепляют позиции СССР. Но в реальности это и стало причиной его конца: Запад объявил СССР "империей зла" и начал на него планомерное санкционное давление.

И вот нынешний российский "национальный лидер", начав как Брежнев, заканчивает как Андропов. Заканчивает конфронтацией и войной. А знаете почему? Потому, что в отличие от фронтовика Брежнева, Путин ни дня не воевал. Более того: он даже не служил в армии. Как и его кумир Андропов. Только Путин закосил от Афгана, а Андропов - от войны войны с Гитлером.

А это значит, что и в этот раз все повторится: санкции и военное поражение развалят путинскую империю. И никто не зарыдает над этой геополитической катастрофой 21 века. Так же как не рыдали над предыдущей...

А лет через двадцать, лидер какой-нибудь Московитской Империи (от Оки до Невы и от Смоленска до Рязани) провозгласит себя правопреемником великой РФ и со звериной серьезностью начнет обратно присоединять к себе Воронеж...

Но это уже не будет волновать Украину. Большую европейскую страну с сильной армией, бурно растущей экономикой и огромным авторитетом в мире.

И это абсолютно реально. Я убежден в том, что это обязательно случится. Надо лишь победить. Всем вместе и Украине и Западу. У нас теперь общая судьба потому, что в этой войне мы под одну сторону фронта.

И еще потому, что наше дело правое. А значит - враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, "Фейсбук"

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