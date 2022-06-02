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Пеле призвал Путина прекратить войну в Украине

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  • 2.06.2022, 16:23
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Пеле призвал Путина прекратить войну в Украине
Пеле / Global Look Press

Легендарный футболист входит в число 100 наиболее влиятельных людей мира по версии журнала Time.

Легендарный бразильский футболист Пеле призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну в Украине. "Нет абсолютно никакого оправдания для этого насилия, которое продолжается, — говорится в его открытом письме, помещенном в Instagram. — Этот конфликт чудовищный, неоправданный и не приносит ничего, кроме боли, страха и ненависти... Возможность остановить его — в ваших руках".

Пеле напомнил, что они с Путиным последний раз встречались в Москве в 2017-м и он ему пожимал руки.

81-летний Пеле входит в число 100 наиболее влиятельных людей мира по версии журнала Time.

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