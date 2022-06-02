«Даже в областном центре рабочих мест нет» 4 2.06.2022, 16:37

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Что происходит с экономикой за пределами столичной кольцевой дороги.

Что происходит с экономикой за пределами столичной кольцевой дороги? Как там восприняли рецепты противодействия западным санкциям?

Журналисты сайта sn-plus.com поговорили об этом с кандидатом экономическим наук Петром Мигурским.

Рецепт прост, но нереален: переводить село на рыночные рельсы

– «Начните наконец-то нагружать и спрашивать на всю катушку вертикаль власти, особенно председателей райисполкомов. Хватит местной вертикали витать в облаках и ждать указаний из центра. Все указания розданы. Остановите отток специалистов в областные города и столицу», – это цитата из главного выступления на недавнем совещании о совершенствовании социально-экономической политики.

– Посмотрите на семь бедных районов юго-востока Могилевской области: сколько в них уже вложено денег, разных преференций и льгот аж по четырем программам – результат нулевой. Люди должны иметь реальный экономический интерес: условиями жизни, условиями труда, уровнем заработной платы. Не будет этого – ты хоть 17 указов принимай, ничего не изменится: нужно искать другой механизм.

– Удержать людей на местах не удастся?

– Проблема в том, что даже в областном центре рабочих мест нет, масса людей страдает от незанятости, от низкой зарплаты. Читаем в статистическом отчете: промышленность в Могилеве пошла вперед. И далее: один из флагманов «Лифтмаш» сдает позиции, металлургический завод сдает позиции, бедная «Строммашина» пропадает…

Но с другой стороны, например, Гомельский регион неплохо себя зарекомендовал: многие промышленные предприятия держат область. А на Могилевщине половина районов буквально процветает, а другая – в нищете; Чаусы – вообще экономическая пустыня, благо, ходит дизель-поезд, который высасывает рабочую силу в областной центр. Расчет жителей района прост: зарплата в 500 рублей – уже хорошо.

Однобоко рассматривать проблему занятости, перераспределения трудовых ресурсов я бы не стал. Уклад жизни, который нарабатывается не годами, а десятилетиями, он может удержать людей на одном месте.

Хорошее изобретение для Беларуси – агрогородки: они сконцентрировали производство в одном месте, соцкультбыт подняли, но одновременно – оголили площади для производств, прежние небольшие деревеньки остались без работы.

Хорошо, жителям Шкловщины есть возможность устроиться на работу в Могилеве хоть кем-то, а далекие Хотимск, Краснополье? В Костюковичах вообще непонятно что делается, хотя рядом и цементный завод, который почему-то испытывает проблемы со сбытом цемента.

Такое ощущение, что в реальности проблемами никто не занимается.

– Местная вертикаль не спешит с инициативой?

– Шкловская вертикаль привыкла: хорошо ли работает, плохо ли – государство всегда даст деньги. В свое время местный бюджет формировался на 60% за счет собственных доходов, а сейчас – уже менее чем на 50%. Разве санкции в том виноваты? Просто местные чиновники сильно не напрягаются.

На совещании президент обратил внимание на кадры. Но позвольте: вы же и ставите эти кадры на должности, защищаете от уголовной ответственности всех чиновников, вплоть до зампредседателя райисполкома. Поэтому они и не напрягаются: чуть меньше воруй, тебя заметят и отправят в Краснополье или Хотимск.

В Климовичах в сельском хозяйстве вообще наступила катастрофа. И как они собираются вытаскивать сельское хозяйство и Могилевщины, и в целом по стране?

Да, есть флагманы, есть фермеры, работающие на уровне американцев (фермерское хозяйство «Диана» в Шкловском районе, например), но их – единицы. Развивать бы фермерство на местах: фермеры дают рабочие места, дают продукцию, государству не надо заботиться ни про ГСМ, ни про запчасти, ни про зарплату, ни про жилье – только вовремя принимай и вовремя оплачивай продукцию. Поэтому если искать долговременные перспективы, то нужно переводить сельское хозяйство на рыночные рельсы. Будет частная собственность – будет и процветание, и не понадобятся никакие райисполкомы.

А до санкций нельзя было заниматься импортозамещением?

– Лукашенко назвал инструменты смягчения последствий санкций: срочная переориентация экспортных потоков, жесткая экономия бюджетных расходов, а также агрессивное импортозамещение в рамках тех программ и планов, которые уже утверждены.

– А раньше, до введения санкций, никто этого не видел? До «клюнувшего петуха» нельзя было заниматься импортозамещением – и в целом по экономике, и в сельском хозяйстве в том числе?

В Беларуси два предприятия, которые производят семена кукурузы, сейчас кинулись искать новые – а раньше этим заняться нельзя было? Ведь еще в советские времена у нас занимались производством собственных гибридов кукурузы – куда все делось? Все утоплено чиновниками в мутной воде коррупции: выгоднее закупить семена кукурузы за границей и получить откат, чем напрягаться производством семян.

Сегодня две позиции по семенам являются проблемными: кукуруза и сахарная свекла. Сможет ли развернуться производство семян за год? Думаю, что нет. В этом году засеяли 98 тысяч гектаров сахарной свеклой – просто шикарно! Но нельзя кидать золото в землю, ломая голову, что из него вырастет – серебро или бронза?

Разве сегодня кто-нибудь предложил разумную замену импортным комбикормам, особенно для птицы? Да, в Беларуси создано целое производство по биотехнологиям, но в полном объеме оно будет введено в строй только в 2032 году.

Почему бы не производить на месте белковые добавки, биодобавки? Почему бы нам не разобраться с комбикормовыми заводами? Любой из них – просто бандит в сельском хозяйстве: без комбикорма не обойтись, но заводы не считают нужным соблюдать рецептуру. А на Западе все точненько отмерено, взвешено, перемелено, гранулировано, расфасовано… Но ведь то же самое можно сделать и у нас! К сожалению, дело годами ни с места…

Проговоренные подходы по импортозамещению и раньше лежали на поверхности, сколько говорено об этом: на самом деле, зачем покупать за границей то, что мы сами можем произвести, причем на неплохом уровне? Проблема – в системе власти, в системе хозяйствования; пока рыночная экономика не оседлает шею бюрократа и бизуном вперед не погонит, ничего не получится.

Знахарь может облегчить боль, но не вылечит

– На совещании звучали предложения ввести таможенные и налоговые отсрочки, мораторий на рост имущественных налогов, а также ввести запрет на выборочные проверки.

– Все это – не принципиально. Принципиально – продление жизни, но все впереди – все равно летальный исход в ускоренном варианте. Пока не будет изменена система хозяйствования, все озвученные меры не дадут эффекта, а напротив, скажутся на бюджете страны, на зарплатах. Опять зажмут бюджетные организации, которые и так финансируются по остаточному принципу: культуру, здравоохранение, спорт. В данном случае, слава Богу, что нас повыгоняли из всех международных федераций и соревнований – бюджет вздохнет полегче.

Озвученные предложения не решают проблему принципиально. Знахарь может делать тяжело больному припарки, но вряд вылечит болезнь.

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