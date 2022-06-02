Как «Беларуськалий» пытается обойти санкции

Как «Беларуськалий» пытается обойти санкции3
- 2.06.2022, 16:43
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Задействована российская компания «ФосАгро».
ОАО «Беларуськалий» пытается обойти санкции при помощи компании российской компании «ФосАгро», сообщает Telegram-канал Белорусского объединения рабочих.
«Согласно поступившей информации, на территорию ОАО «Беларуськалий» прибыли железнодорожные составы с вагонами компании «ФосАгро».
Таким образом, попавшее под санкции и потерявшее все логистические пути ОАО «Беларуськалий», рассчитывает вернутся на мировой рынок удобрений», — пишет Telegram-канал.
Компания «ФосАгро», которая является одним из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений, ушла от санкций путем замены гендиректора с Андрея Гурьева-младшего на Михаила Рыбникова.
Возможно, для транзита калийной продукции будут использоваться территории Украины оккупированные российской армией.