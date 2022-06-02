закрыть
2 июня 2022, четверг, 19:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как «Беларуськалий» пытается обойти санкции

3
  • 2.06.2022, 16:43
  • 5,482
Как «Беларуськалий» пытается обойти санкции

Задействована российская компания «ФосАгро».

ОАО «Беларуськалий» пытается обойти санкции при помощи компании российской компании «ФосАгро», сообщает Telegram-канал Белорусского объединения рабочих.

«Согласно поступившей информации, на территорию ОАО «Беларуськалий» прибыли железнодорожные составы с вагонами компании «ФосАгро».

Таким образом, попавшее под санкции и потерявшее все логистические пути ОАО «Беларуськалий», рассчитывает вернутся на мировой рынок удобрений», — пишет Telegram-канал.

Компания «ФосАгро», которая является одним из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений, ушла от санкций путем замены гендиректора с Андрея Гурьева-младшего на Михаила Рыбникова.

Возможно, для транзита калийной продукции будут использоваться территории Украины оккупированные российской армией.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Самая большая глупость Путина
Самая большая глупость Путина Томас Фридман
Свобода победит имперскую гордыню
Свобода победит имперскую гордыню Леонид Невзлин
Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов