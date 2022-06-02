СМИ: В Кремле боятся, что россияне задумаются о длительности войны в Украине 5 2.06.2022, 16:54

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Власти РФ боятся, что россияне заметят, как затянулась «спецоперация».

Кремль запретил государственным российским СМИ "акцентировать внимание" на продолжительности войны против Украины. Это произошло накануне 100 дней с начала вторжения.

Об этом сообщает Meduza. Российские власти боятся, что россияне заметят, как "затянулась" "спецоперация".

"Источники утверждают, что накануне круглой даты Кремль "попросил" сотрудников государственных СМИ "не акцентировать" внимание на продолжительности российского вторжения. Сделано это, чтобы россияне меньше задумывались о том, что за три месяца российские войска не смогли добиться значительного продвижения", - говорится в сообщении.

Администрация президента России "попросила" редакции государственных и провластных СМИ "не тиражировать тему 100 дней специальной военной операции" и "не акцентировать" внимание читателей и зрителей на продолжительности войны.

Такие требования поступили в редакции накануне 3 июня — сотого дня вторжения. Об этом рассказали сразу четыре источника: в одном из государственных медиа, в мэрии Москвы, в одном из провластных изданий, а также в самой администрации президента (АП).

В онлайн-трансляциях, посвященных "спецоперации", в провластных таблоидах "Комсомольская правда" и "Московский комсомолец" действительно указана только текущая дата. Не говорится о ней и в выпусках новостей на пропагандистских российских телеканалах.

"Акцентирование внимания на датах, связанных с войной, может заставить россиян задуматься о целях и успешности вторжения", — сказал собеседник в АП.

"При разговорах о круглой дате всегда возникают вопросы: а чего к этой дате удалось достичь? Так повелось еще с советских времен, когда были пятилетки, планы на них и так далее. Получается, что сейчас предъявить к этой дате почти нечего. Можно сказать, что взяты какие-то населенные пункты, но людям их название ничего не говорит. Это много или мало? Цели "операции" близки или еще нет?" — рассуждает источник "Медузы".

Кроме того, в Кремле "не хотят напоминать", что вторжение в Украину продолжается уже больше трех месяцев. Близкий к АП собеседник "Медузы", ссылаясь на результаты закрытых социологических опросов, подчеркнул, что многие россияне и так уверены: "спецоперация" затянулась.

Итоги открытых опросов косвенно это подтверждают. Социологическая компания Russian Field в ходе исследования, проводившегося с 23 по 26 мая 2022 года, выяснила, что 39% респондентов, живущих в России, "устали" от новостей о ходе войны.

"А о ее целях, кроме "денацификации" и "демилитаризации" Украины, до сих пор ничего не известно. Люди эти слова не понимают, но видят, что боевые действия идут уже долго. До "операции" им внушалось, что Украина — государство слабое. Но теперь выходит, что быстро победить его не получается", — отметил близкий к Кремлю собеседник.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "Медузе" не согласился с мнением о том, что война затянулась: "У подобных операций не может быть четко определенного тайминга". На вопрос о том, были ли из Кремля какие-то указания относительно освещения в СМИ продолжительности войны, Песков не ответил.

К концу третьего месяца вторжения в речевых конструкциях, которыми пользуются российские телевизионные пропагандисты, все чаще указывается, что "Россия в действительности воюет не с Украиной, а с НАТО и Западом".

Близкий к АП источник "Медузы" со ссылкой на закрытые опросы заявил, что тезисы о противостоянии России и Запада "более понятны" россиянам. Открытые опросы эти слова, возможно, подтверждают.

Собеседник "Медузы", близкий к Кремлю, поясняет: "Если бой идет аж со всем НАТО — очень сильным противником, а не с Украиной, то люди понимают, что скорой победы ждать не приходится".

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