Эстония разрешит работать белорусам, которые въехали в страну по гуманитарным соображениям 2.06.2022, 16:58

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Исключение распространяется также и на россиян.

Правительство Эстонии разрешит выдавать визы для работы и предпринимательской деятельности, а также срочные виды на жительство впущенным в страну по гуманитарным соображениям гражданам России и Беларуси, пишет ERR.

Поправки к постановлению о санкциях позволяют в виде исключения работать в Эстонии также аккредитованным Министерством иностранных дел российским и белорусским журналистам.

Исключение распространяется также на тех белорусских граждан, которым Департамент полиции и погранохраны выдал долгосрочную визу для работы в сфере информационно-коммуникационных технологий.

По гуманитарным соображениям визы гражданам России и Беларуси выдаются в том случае, если по возвращении на родину их жизнь и здоровье могут подвергнуться реальной угрозе.

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