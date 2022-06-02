Генштаб Украины: Белорусские войска минируют пограничную с Польшей и Украиной территорию Беларуси 23 2.06.2022, 17:24

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На Волынском и Полесском направлениях белорусских военных перевооружают.

Заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов заявил, что белорусские войска начали минировать пограничную с Украиной и Польшей территорию.

«Основные усилия Вооруженных сил Беларуси концентрируются на ведении разведки, инженерном оснащении своих позиций, а также на мерах боевой подготовки. Кроме того, осуществляется минирование подъездных путей, лесных дорог и мостов в приграничных с Украиной районах Брестской области, вдоль государственной границы Украины с Польшей к направлению Алевск — Новоград-Волынский (Житомирская область)», — заявил Алексей Громов 2 июня на брифинге в Киеве.

В то же время, по его словам, украинская военная разведка не наблюдает формирования на Волынском и Полесском направлениях ударных подразделений для наступления с территории Беларуси. Однако, вероятность ракетных обстрелов украинской территории по-прежнему сохраняется.

С 1 июня Госпогранкомитет Беларуси ввел ограничения на вход, въезд и временное пребывание граждан в пограничной полосе в трех районах Гомельской области на границе с Украиной — Брагинским, Хойникским и Лоевским.

Ограничения вводятся с 1 июня по 31 августа «в целях пограничной безопасности», сообщал пограничный комитет 28 мая. Об ограничениях в приграничных районах Брестской области ничего не сообщалось.

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