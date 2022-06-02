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ГБР Украины завершило расследование против кума Путина Виктора Медведчука

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  • 2.06.2022, 17:37
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ГБР Украины завершило расследование против кума Путина Виктора Медведчука
ВИКТОР МЕДВЕДЧУК

Он подозревается в госизмене и содействии терроризму.

Государственное бюро расследований передало в суд дело народного депутата Украины Виктора Медведчука, который обвиняется в государственной измене.

Как сообщает ГБР в Facebook, следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению народного депутата Украины от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 111 (государственная измена) и ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины. Обвинительный акт направлен в суд, сообщает УНИАН.

"Виктор Медведчук обвиняется в том, что совместно с другим народным депутатом Украины от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (находится в розыске), должностными лицами Российской Федерации и другими деятелями совершили покушение на разграбление национальных ценностей – незаконной добычи нефти и газа на шельфе Черного моря в районе временно оккупированной территории АР Крым, которые, согласно Конституции, является собственностью украинского народа", - сказано в сообщении. 

По данным следствия, народный депутат Украины оказал руководству России помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. "Он осуществлял сбор информации о местах дислокации военных формирований Украины, проведения мероприятий боевой подготовки, оказывал содействие в привлечении граждан Украины к реализации мероприятий в ущерб государству для дестабилизации общественно-политической ситуации", - говорится в сообщении. 

В ГБР отмечают, что обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Медведчук подозревается в госизмене и содействии терроризму (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК).

Он находился под домашним арестом, однако 27 февраля стало известно о его побеге.

12 апреля Медведчука задержали. Сейчас он находится под стражей.

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