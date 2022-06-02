закрыть
2 июня 2022, четверг, 19:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украденная техника из лабораторий Чернобыля находится в Беларуси

2
  • 2.06.2022, 17:45
  • 7,202
Украденная техника из лабораторий Чернобыля находится в Беларуси

Оборудование было частично оснащено GPS-маячками и его можно отследить.

Часть украденной в лабораториях Чернобыля техники находится в Беларуси. Об этом сообщил глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко в комментарии Washington Post, пишет nv.ua.

Он сообщил, что украденное оборудование было частично оснащено GPS-маячками и его можно отследить.

«Мы видим, что часть находится на территории Беларуси, вдоль границы. А часть перемещается по территории Беларуси — Гомель, Минск, другие места», — сказал он.

Крамаренко добавил, что оценивает стоимость замены того, что было украдено Россией, более чем в $135 миллионов.

По данным Washington Post, войска РФ украли с Чернобыльской АЭС 698 компьютеров, 344 транспортных средств, 1500 дозиметров радиации и практически все средства пожаротушения. Отмечается, что список того, что российские оккупационные силы украли, взорвали или прострелили в чернобыльских лабораториях и вокруг них, все еще дополняется.

После захвата ЧАЭС 24 февраля российские оккупанты не выпускали оттуда персонал и не позволяли провести ротацию вопреки технике безопасности. Частичную ротацию удалось провести только 20 марта.

31 марта российские оккупанты полностью покинули площадку ЧАЭС и Славутич и несколькими колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы. Перед уходом они разграбили помещение станции и гостиницу в Чернобыле, украв технику, а также чайники и ложки. Станция была захвачена с 24 февраля.

2 апреля на промышленной площадке атомной электростанции подняли флаг Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Самая большая глупость Путина
Самая большая глупость Путина Томас Фридман
Свобода победит имперскую гордыню
Свобода победит имперскую гордыню Леонид Невзлин
Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов