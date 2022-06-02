Военный эксперт: Если ВСУ уничтожат еще 30 тысяч россиян, Путину останется только полная мобилизация 1 2.06.2022, 17:52

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Почему на большой успех на Донбассе оккупантам надеяться не нужно.

В России пропадают генералы. По информации американской The New York Times, "сирийский мясник" Александр Дворников, которому приказали руководить войной против Украины, уже две недели не появляется на фронте.

На публике уже долгое время не появляются российские министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов. Путин не снимает их с должностей, чтобы еще больше не нагнетать атмосферу в армии. Ибо вы все уже слышали перехват россиян, что Путина и Шойгу считают идиотами.

На самом же деле после того, как путинские генералы облажались и не выполнили задачу до 9 мая полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области, руководить войной против Украины поставили абсолютно других генералов.

Почему на большой успех на Донбассе оккупантам надеяться не нужно и что задумал кремлевский диктатор – ТСН.ua рассказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

На большой успех россиянам в Донбассе надеяться не надо

Насколько долго в такой интенсивности российская армия может воевать? Если учесть, что Украина уже начала успешные контрнаступательные действия на юге и на Харьковском направлении, донбасскую операцию они должны завершать в течение месяца. То есть до 1 июля.

Однако, по словам Михаила Самуся, на большой успех там россиянам надеяться не стоит. Что касается огромных потерь российской армии, а это, по данным украинского Генштаба, уже почти 31 тыс. убитыми, то, по словам эксперта, для российского телевизионного шоу,чем больше погибших, тем лучше.

"Это такой парадокс – чем больше крови, тем лучше. Официально Россия не называет своих потерь. Они считают, что 30 тыс. – это украинская пропаганда, это украинцы лгут. Хотя, конечно, это не укладывается во временные рамки. Если мы думаем, когда уничтожим 100 тыс. российских солдат и в плане шоу что-то изменится, то совершенно нет. Будет только большее нагнетание истерии и милитаристского угара. И тут единственный вопрос: когда шоу переходит в реальность, когда на фоне этих потерь, а о них конечно шепчутся, но пока это не затрагивает большинство граждан, они в принципе готовы это воспринимать, потому что они знают, что живут в великой "страшной империи", за которую должны умирать российские солдаты", — говорит Михаил Самусь.

Однако когда каким-то образом начнется мобилизация, мы увидим уже совершенно другие процессы. Поэтому путинский режим и не желает вводить мобилизацию. Никто, по словам эксперта, не захочет идти воевать.

"Те 100-150 тыс., которые они сейчас пытаются наскрести скрытой мобилизацией и вербовкой, это и есть тот ресурс максимум. Если украинцы сейчас убьют еще 20-30 тыс., а это потом надо умножать на 2-3, потому что еще же раненые... То есть уже сейчас около 100 тыс. российских военнослужащих выведено. Если будет еще столько же, начнутся радикальные проблемы для российского командования и путинского режима, где брать специалистов, даже минимально обученных, с минимальным желанием воевать. Россияне не готовы к этому, поэтому Путин так и тянет с мобилизацией. И я думаю, что он не решится этого сделать. Потому что это будет началом конца путинского режима", — считает эксперт.

Ситуация в июле будет активной на всех фронтах

Сейчас украинская армия ждет оружие и сдерживает наступление россиян. Ситуация в июле будет очень активной на всех фронтах. Украинская армия будет очень активно двигаться, причем в контрнаступательных действиях. Россия сейчас будет пытаться заявить, что дальнейшая поставка украинской армии оружия приводит к эскалации конфликта.

Они, по мнению Михаила Самуся, могут даже заявить, что украинская армия обстреливает Крым.

"А я не исключаю, что украинские войска уже будут стоять, например, под Крымом в июле. Поэтому в июле на Донбассе ситуация будет такая же, как примерно сейчас в Изюме: россияне зависнут, а украинские войска будут планомерно перерезать логистические линии группировки в Изюме, создавая ситуацию, когда изюмская группировка должна двигаться куда-то, например, на восток, пытаясь объединиться с группировкой, которая сейчас воюет в Северодонецке или начинать отступать в Россию", — прогнозирует эксперт.

Однако уже сейчас ВСУ совершают контрнаступательные действия на Херсонском, Харьковском и Запорожском направлениях. Это значит, что украинское командование, поскольку поступает западное оружие и мы восстанавливаем этот баланс с российской стороной, начинает постепенно брать инициативу в свои руки.

Михаил Самусь говорит, что как только мы берем инициативу в свои руки и, например, начинаем контрнаступать на Херсонском направлении, россияне будут делать какие-то соответствующие шаги, то есть переводить силы из Донбасса на тот же Херсон, Запорожье и Харьков. Ибо силами, которые у них есть, они не смогут успешно обороняться.

Путина не интересует Северодонецк: что задумал кремлевский диктатор

Путин надеялся, что Украина не будет двигаться дальше. Он думал так: мы сейчас берем в большой котел Изюм, Гуляйполе и Краматорск и начинаем переговоры с украинской стороной. Путин, по словам Михаила Самуся, действует одними и теми же методами, как в Иловайске и Дебальцево. Его не интересует Северодонецк, который они стирают с лица земли. Они хотят окружить украинские силы. Но это им не удается.

"На Изюме не удалось прорваться, они там остановились. Сейчас остановились на Попасной. Северодонецк они хотели окружить, но не удалось, украинские силы грамотно тактически отходят, нанося большой вред противнику. Но при этом они будут занимать более выгодную позицию в Лисичанске, потому что там географические условия лучше по высотам. Таким образом, никакого окружения не произойдет, не говоря уже ни о каком успехе от полного взятия Северодонецка, поэтому они не смогут сейчас перебросить силы на Харьков или Херсон, а с другой стороны они не заставят Украину вывести больше сил из Херсона, Харькова, чтобы освобождать украинские силы из котла", – объясняет Михаил Самусь.

Потому и выходит ситуация, когда украинские силы начинают контратаковать на Херсоне, где у россиян объективно не хватает сил. Они пробуют сделать резервы. Но, по оценкам эксперта, россияне не смогут быстро создать силы, которые могли бы восстановить статус-кво на том же Херсоне или около Харькова, если они не прекратят такие интенсивные бои на Донбассе.

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