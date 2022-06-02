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Ученые определили нестареющий орган человека

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  • 2.06.2022, 17:58
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Ученые определили нестареющий орган человека

Несмотря на старение организма человека в целом, это орган всегда остается молодым.

Возраст человеческой печени не зависит от возраста самого человека и в среднем этому органу всегда меньше трех лет.

К такому выводу пришли немецкие ученые, сообщает ScienceAlert. Они определили, что восстановление клеток печени не зависит от процесса старения человека.

Восстановление клеток печени - это важный процесс для правильного функционирования органа, который занимается удалением вредных веществ из организма человека. Когда печень перерабатывает и выводит токсичные вещества из тела, ее клетки повреждаются, но благодаря процессу обновления клеток печень приходит в норму.

"Не имеет значения, сколько вам лет - 20 или 84. Ваша печень всегда остается молодой. Ей всегда в среднем чуть меньше 3 лет", - сообщил Олаф Бергманн из Дрезденского технологического университета.

В результате исследования образцов тканей печени, ученые выяснили, что такой средний возраст печени удается поддерживать через постоянную замену и обновление клеток. 

Команда ученых проанализировала посмертные и биопсийные образцы тканей печени у более 50 человек в возрасте от 20 до 84 лет. Они обнаружили, что человеческая биология поддерживает жесткий контроль над массой печени на протяжении всей жизни человека из-за постоянной замены клеток этого органа.

Бергманн сказал, что исследование показывает, что изучение обновления клеток непосредственно у людей технически очень сложно, но оно может дать точное представление об основных клеточных и молекулярных механизмах регенерации человеческих органов.

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