Какой будет погода в Беларуси 3 июня 2.06.2022, 18:28

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Прогноз.

Кратковременные дожди и туман ожидаются в Беларуси 3 июня, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу, 3 июня, в ночное время суток будет облачно с прояснениями, днем ожидается переменная облачность. Ночью по восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами будут грозы. Днем местами по северо-западу также возможны небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 5 до 11 градусов тепла, по юго-востоку до плюс 14 градусов, днем - 18-23 выше нуля.

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